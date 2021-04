Meghan et Harry victimes de racisme ? Un membre de la famille royale pointé du doigt

Parmi les nombreuses bombes lâchées par le prince Harry et Meghan Markle lors de leur interview avec Oprah Winfrey, diffusée le 7 mars 2021, celle affirmant que des membres de la Firme ont fait preuve de racisme est celle qui a fait le plus de bruit. A en croire le duc et la duchesse de Sussex (qui attendent une petite fille pour l'été), il y aurait eu des "inquiétudes" quant à la couleur de peau de leur fils Archie avant sa naissance, au printemps 2019. Depuis, tabloïds et experts royaux tentent d'identifier le ou les coupables.

Dans son podcast Chatting with Lady C diffusé le 30 mars, l'auteure britannique Lady Colin Campbell affirme que la princesse Anne, la fille de la reine Elizabeth, et donc la tante du prince Harry, aurait été à l'origine de ces "inquiétudes". Mais il s'agirait en réalité d'un malentendu : "Harry a décidé que sur la plus mince des allusions à la culture cela faisait référence à la couleur [de peau]. Elle [la princesse Anne] s'inquiétait des effets désastreux de laisser quelqu'un de cet acabit, du point de vue du caractère, entrer dans la famille", affirme Lady Colin Campbell. "Harry s'est empressé de retrouver Meghan avec ces objections, Meghan en a fait des armes basées sur la couleur. Nous avons affaire à des gens qui font tout pour trouver une injure là où il n'en existe sans doute pas."

Il n'y aurait donc eu aucune inquiétude sur la couleur de peau de Meghan Markle, ni même sur celle de son fils Archie. La princesse Anne (70 ans) aurait en revanche appréhendé le choc des cultures avec l'intégration de l'ex-actrice américaine, qui plus est féministe, au sein de la famille royale britannique. "Meghan et Harry ont utilisé cette préoccupation authentique d'une tante aimante, qui est pragmatique, expérimentée, modeste, intelligente et sensible, Lady Colin Campbell a-t-elle ajouté. Personne n'est coupable en terme de racisme. Mais la princesse Anne était la championne pour dire 'n'épouse pas cette fille, elle ne convient pas. Elle n'est pas la bonne pour le pays, pour le job'. Eh bien, cela s'est avéré être vrai."