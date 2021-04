Meghan Markle accusée de harcèlement : son tout premier petit-ami prend sa défense

Son tout premier baiser, Meghan Markle l'a vécu à l'âge de 13 ans, alors qu'elle était en vacances dans un camp d'été dédié au théâtre. Lors d'une interview avec Larry King en 2013, alors qu'elle était encore actrice dans la série Suits, la future duchesse de Sussex avait révélé l'identité de son premier petit-ami, un certain Joshua Silverstein. Bien des années plus tard, ce dernier prend publiquement sa défense dans un nouvel entretien dévoilé le 31 mars 2021.

Aujourd'hui marié et père de deux enfants, Joshua Silverstein est un comédien installé à Los Angeles. Interrogé par le magazine US Weekly sur les accusations de harcèlement qui pèsent désormais sur Meghan Markle, l'Américain a du mal à y croire. Pour rappel, le 2 mars dernier, The Times a rapporté qu'une plainte pour harcèlement avait été formulée en octobre 2018 par un ancien collaborateur du duc et de la duchesse, du temps où ils travaillaient encore au palais de Kensington. Une ancienne plainte étonnamment révélée au public quelques jours avant la diffusion de l'interview vérité du prince Harry et Meghan Markle avec Oprah Winfrey.

Bien qu'il n'a plus aucun contact avec elle depuis bien longtemps, Joshua Silberstein n'imagine pas Meghan Markle maltraiter des employés du palais : "Je la vois faire tout ce qu'elle pense devoir faire pour être heureuse et co-exister dans un système qui n'a probablement pas été très accueillant envers qui elle est et d'où elle vient", a-t-il commenté. "Lorsque vous trouvez des femmes de couleur - en particulier des femmes noires - qui se défendent, s'expriment et dénoncent ce qu'elles ressentent [comme] un manque de respect ou une oppression, souvent la communauté blanche a tendance à classer cela de manière négative (...)", a estimé le comédien. Ce dernier ajoute que son ex-petite-amie doit "probablement prendre des décisions difficiles (...) pour simplement pouvoir sourire le lendemain".