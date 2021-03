Meghan Markle enceinte : ce qu'elle espère pour la naissance, après un loupé avec Archie

A défaut d'avoir pu le faire pour son premier, Meghan Markle aurait dans l'idée de donner naissance à son deuxième enfant à la maison. A en croire une source de Page Six, citée le 30 mars 2021, la duchesse de Sussex espère bien accoucher au début de l'été de sa petite fille chez elle, dans sa large villa de Montecito, près de Santa Barbara. C'est dans cette magnifique demeure californienne que l'ancienne actrice de 39 ans s'est installée avec le prince Harry et leur fils Archie (22 mois) après leur départ de la monarchie britannique, officialisé il y a maintenant un an.

"Le plan de Meghan était d'accoucher à domicile pour Archie, mais vous savez ce qu'on dit des plans les mieux conçus", a commenté une source de Page Six. "Au final, ses médecins lui ont conseillé d'aller à l'hôpital et tout ce qui l'intéressait était d'accoucher d'Archie en toute sécurité (...). Mais elle a une magnifique maison en Californie, c'est un splendide décor pour donner naissance à sa petite fille." Un accouchement à domicile qui permettrait surtout aux Sussex d'éviter les photographes et fuites d'informations dans la presse...

Le 6 mai 2019, Archie Harrison Mountbatten-Windsor a vu le jour à la maternité du Portland Hospital de Londres, à défaut de pousser son tout premier cri au Frogmore Cottage de Windsor, où ses parents vivaient alors. Bien que sa naissance se soit déroulée sous haute tension, avec de nombreuses rumeurs affirmant tout et son contraire, le voyage des Sussex à l'hôpital et la naissance se sont déroulés dans le plus grand secret. Ce n'est que plusieurs heures plus tard que les jeunes parents ont fièrement annoncé l'arrivée de leur fils sur Instagram. Dans la foulée, un large sourire aux lèvres, le prince Harry avait commenté cet heureux événement devant les caméras. Il semble en revanche peu probable de le voir faire de même pour sa petite fille maintenant qu'il a quitté la famille royale, en grande partie pour fuir la pression médiatique...

Meghan Markle et Harry ont annoncé l'arrivée de leur deuxième enfant le 14 février dernier, avec un magnifique portrait en noir et blanc montrant le ventre arrondi de l'ancienne actrice américaine. C'est ensuite lors de leur interview vérité avec Oprah Winfrey, diffusée à la télévision américaine le 7 mars, que le couple a confié attendre une petite fille. "Avoir un enfant, que ce soit un ou deux aurait été incroyable, mais avoir un garçon et puis une fille... Maintenant nous avons notre famille et nous sommes quatre", s'était réjoui le prince Harry. Le bébé sera le tout premier membre de la famille royale britannique à naître sur le sol américain.

