Diaporama Meghan Markle enceinte : ce qu'elle espère pour la naissance, après un loupé avec Archie

Le prince Harry et Meghan Markle (enceinte) lors de leur visite à la Canada House dans le cadre d'une cérémonie pour la Journée du Commonwealth à Londres, deux mois avant la naissance de leur fils Archie.

Le prince Harry et Meghan Markle annoncent l'arrivée de leur deuxième enfant en image, avec une photo prise par leur ami photographe Misan Harriman. Le 14 février 2021.

Le prince Harry et Meghan Markle lors de leur interview vérité avec Oprah Winfrey, le 7 mars 2021 sur CBS.

La carte de voeux 2020 du prince Harry avec Meghan Markle, Archie et leurs deux chiens, prise par Doria Ragland, dans leur jardin de Montecito, décembre 2020.

Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) et le prince Harry, duc de Sussex - Arrivée de la famille royale britannique à la messe en l'honneur de la journée du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, le 11 mars 2019.

Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, présentent leur fils Archie dans le hall St George au château de Windsor le 8 mai 2019.

Le prince Philip, duc d'Edimbourg, la reine Elisabeth II d'Angleterre, la mère de Meghan Doria Ragland, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Windsor, le 7 mai 2019.

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex vont saluer les équipes de baseball "Boston Red Sox" et "New York Yankees" dans leurs vestiaires dans le cadre des Invictus Games 2019 au London Stadium. Londres, le 29 juin 2019.