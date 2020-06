Meghan et Harry trahis par un employé de Kate et William ? Les Sussex en guerre

Callum Stephens aurait touché deux fois 4000 livres sterling (environ 4550 euros) pour des articles publiés en juin et juillet 2019, concernant Archie, ses nourrices et ses parrains et marraines. D'autres confidences sur le départ du prince Harry et Meghan Markle au Canada auraient été monétisées avant leur publication dans un article de Dan Wootton en janvier dernier. Des révélations qui ont poussé les Sussex à précipiter leur annonce, non seulement au public, mais à la reine Elizabeth et au prince Charles. Un empressement qui a compliqué les relations déjà tendues du prince Harry et Meghan Markle avec le reste de la famille royale.

Les Sussex VS les tabloïds : round 3

De son côté, Dan Wootton, l'auteur des articles, qui à l'habitude de désigner ses sources comme des "employés du palais", nie tout paiement d'information et se dit victime d'une "désinformation" nourrie "d'une manière calculée et malveillante". Aussi bien Dan Wootton que le propriétaire du Sun, le richissime et controversé Rupert Murdoch, ont tous deux menacé Byline Investigations de poursuites judiciaires si le site venait à publier cette histoire. Dan Wootton n'en est pas à son premier bras de fer judiciaire puisqu'il est actuellement en conflit avec Johnny Depp, qui l'accuse de diffamation après un article publié en 2018.

En attendant de voir si le prince Harry engage bel et bien des poursuites contre Dan Wootton et The Sun, celui-ci est déjà occupé avec sa plainte déposée en octobre 2019 contre ce même titre, mais aussi News of the World et Mirror pour piratage présumé. Au même moment, représentée par un autre cabinet d'avocats, Meghan Markle a traîné en justice le Mail on Sunday après la publication d'une lettre personnelle destinée à son père. Le combat des Sussex contre les tabloïds est d'autant plus symbolique que la pression médiatique est la raison principale pour laquelle le couple a décidé de quitter la monarchie britannique pour partir vivre en Californie en mars dernier.