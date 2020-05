Johnny Depp : Son portable piraté pendant 14 ans, Vanessa et Lily-Rose épiées

Les faits remonteraient à plus de dix ans, mais Johnny Depp compte bien régler ses comptes. Comme l'a rapporté le média américain The Blast le 12 mai 2020, l'acteur américain a engagé une nouvelle procédure judiciaire contre le groupe de presse anglais News Group Newspapers, qui possède le tabloïd The Sun. La star affirme que son téléphone a été piraté entre 1996 et 2010.

Dans sa plainte, Johnny Depp accuse le groupe de "multiples violations" de sa vie privée et d'utilisation abusive d'informations personnelles, y compris des messages vocaux. Parmi les "divulgations illicites", la star de Pirates des Caraïbes déplore la publication d'informations sur ses enfants, Lily-Rose et Jack (20 et 18 ans), qu'il partage avec son ex-compagne Vanessa Paradis. L'acteur affirme que The Sun a révélé les deux grossesses de sa compagne, en 1998 puis en 2002, en prétendant détenir ces informations sensibles grâce à "des amis".