Amber Heard : Le détective qu'elle a engagé prend la défense de Johnny Depp !

Qui a tort, qui a raison ? Un détective a tenté de le savoir. Et bien qu'il ait été engagé par Amber Heard, Paul Barresi, le fameux investigateur, a fini par se retourner contre elle. Il a indiqué au DailyMail que la comédienne lui avait demandé de trouver des personnes qui avaient été physiquement ou verbalement agressées par Johnny Depp... mais en vain. Après avoir interrogé plus de cent anciens collaborateurs de l'acteur, il n'a déniché aucun mot de travers.

"Les avocats d'Amber m'ont contacté en me disant que j'étais la personne idéale pour ce job, raconte-t-il. Elle était abattue, tourmentée par l'affaire." Il a parcouru l'Amérique, la France, l'Italie, l'Angleterre... tous les pays où Johnny Depp a eu l'occasion de travailler ces trente dernières années, recueillant de nombreux témoignages, comme celui de Brad Furman, le réalisateur de City of Lies, et de son assistant Paul Silver. "Je n'ai pas trouvé une seule femme qu'il aurait frappée, poursuit Paul Barresi. C'est un ange. Tout le monde m'a dit du bien de lui. En fait, ils ne faisaient que me décrire sa générosité et son coeur tendre." Concernant Amber Heard, en revanche, ses découvertes seraient moins glorieuses. Le tatoueur Jonathan Shaw a indiqué que la seule chose qu'il souhaitait faire, c'était de "charger le pistolet qu'elle voulait utiliser pour se faire exploser la cervelle". Il est, cela dit, un proche de Johnny Depp depuis plus de trois décennies.

Le porte-parole d'Amber Heard a assuré qu'elle n'avait plus eu affaire au détective depuis plus d'un an et que ce récit dépeint auprès du DailyMail était incompatible avec plusieurs autres témoignages déjà reçus. Mais ce n'est pas la première fois que la version de la jeune femme est mise en doute. Dernièrement, Vanessa Paradis est carrément intervenue après des mois de silence pour tenter de mettre un terme aux rumeurs qui décrivent son ex comme un homme redoutable. "Nous avons été ensemble pendant quatorze ans et nous avons élevé ensemble deux enfants, peut-on lire dans sa déposition. Durant toutes ces années, j'ai toujours connu Johnny comme étant une personne et un père gentil, attentif, généreux et non violent. Je sais qu'Amber Heard l'accuse publiquement depuis plus de quatre ans. Cela ne ressemble en rien au Johnny que j'ai connu..."