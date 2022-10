Amber Heard maman : surprise, l'actrice réapparait en Europe avec sa fille, loin d'Hollywood et du procès !

Après un tel procès, un si grand déballage médiatique devant les journaux du monde entier et un verdict vécu comme un coup de massue, Amber Heard avait sans doute besoin d'un peu de repos. L'actrice de 36 ans, condamnée à verser une énorme somme d'argent à Johnny Depp pour diffamation alors qu'elle l'accusait de violences conjugales, avait presque entièrement disparu des radars ces derniers mois, sûrement occupée à reprendre des forces sans l'attention constante du public.

Et qui de mieux pour la ressourcer que sa fille de 19 mois, Oonagh Paige ? La petite blondinette, née par mère porteuse en janvier 2021, est surprotégée par sa maman et a sans doute dû lui sortir la tête de tous les soucis qu'a engendrés ce procès. C'est d'ailleurs avec elle qu'elle est réapparue cette semaine dans un lieu hautement improbable : un parc pour enfant sur l'île espagnole de Majorque. La jeune femme, maman comme les autres, a joué pendant de longues minutes avec la petite fille autour des toboggans et des bacs à sable avant de l'emmener pour une petite promenade dans les rues de Palma, puis de rejoindre leur hôtel. Vêtue d'un pantalon blanc, d'une brassière noire et de tongs, la jeune femme se fondait dans la masse des touristes de l'île et profitait d'un simple moment avec sa fille.

Le lendemain, c'est en compagnie d'une amie qu'elle s'est rendue à la plage, en bikini noir, une sortie qui a semblé lui faire plaisir : souriante, les cheveux mouillés et au naturel, la jeune femme était vraiment radieuse. Ensuite vêtue d'une combinaison noire, elle est retournée au parc pour enfants, accompagnée de sa compagne Bianca. Sûrementtotalement remise, sans doute de ce procès perdu et pour lequel elle doit payer plusieurs millions de dollars... qu'elle n'a pas !

Cette semaine, d'ailleurs, elle a une nouvelle fois changé d'avocats pour tenter d'obliger les compagnies d'assurances à payer à sa place, malgré le fait qu'elle a fait appel, mais le combat est rude et la jeune actrice ne devrait pas revenir sous les strass et les paillettes tout de suite. Après le procès, en effet, de nombreux réalisateurs avaient finalement refusé de l'embaucher et tout comme Johnny Depp dans les Animaux Fantastiques et Pirate des Caraïbes, elle avait perdu sa place dans la franchise Aquaman.

Pendant cette petite parenthèse espagnole pour l'actrice, son ex-mari quant à lui était bien en plein tournage en France, dans le nouveau film de Maïwenn. Mais celui-ci ne se serait pas très bien passé : selon plusieurs sources, la réalisatrice et l'acteur se seraient disputé à de très nombreuses reprises.