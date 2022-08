Johnny Depp et Amber Heard, leur vie sexuelle exposée : un témoignage caché refait surface

La guerre a duré des mois et n'est pour l'instant pas près de se terminer. Début juin, le tribunal de Fairfax en Virginie, théâtre de la confrontation judiciaire entre les ex-époux Amber Heard et Johnny Depp, rendait son verdict. Les deux acteurs étaient chacun condamnés à verser une somme à l'autre pour diffamation. Si le montant demandé à Johnny Depp n'a pas excédé 2 millions de dollars, Amber Heard s'est vu condamner de manière bien plus importante.

La star d'Aquaman doit débourser pas moins de 13 millions de dollars. Décision à laquelle elle a finalement fait appel, estimant que le jury présent au procès "a fait des erreurs qui ont empêché de prononcer un verdict juste, équitable et respectant le Premier amendement". Il n'aurait pas pris en compte tous les éléments nécessaires qu'elle leur avait fournis par le biais de ses avocats.

Des documents inédits (600 pages), dont le Daily Mail dévoile des extraits, mettent en avant les parties des témoignages d'Amber Heard et Johnny Depp que la justice n'a pas pris en compte. On apprend notamment que les avocats de la comédienne avaient rapporté que l'interprète de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes souffraient de "troubles de l'érection." Selon ce que leur cliente leur avait expliqué, ces problèmes étaient "à l'origine des crises de colère de nature sexuelle" de Johnny Depp. En affirmant avoir été victime de violences conjugales de la part de l'acteur, Amber Heard avait évoqué un viol avec une bouteille d'alcool.

De leur côté, les avocats de Johnny Depp avaient quant à eux prévu de se servir du bref passé de strip-teaseuse d'Amber Heard pour obtenir gain de cause en dévoilant des photos d'elle complètement nue. Un fait que la juge Penny Azcarate, en charge du procès, n'avait pas non plus voulu prendre en compte. Tout comme les messages échangés entre Johnny Depp et Marilyn Manson, également accusé de violences et d'agressions sexuelles par d'anciennes compagnes, au sujet de la maman d'Oonagh.

Deux mois après la fin du procès, Amber Heard a décidé de faire appel de la décision. La bataille judiciaire entre les deux acteurs est donc loin d'être finie. Et ils sont visiblement prêts à tout pour rallier le tribunal et les jurés à leur cause.