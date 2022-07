Amber Heard accuse Johnny Depp de viol : témoignage choc et détails crus...

Le 1er juin 2022, le tribunal de Fairfax (Virginie, Etats-Unis) a reconnu coupable l'actrice Amber Heard de diffamation envers son ex-mari Johnny Depp et elle a été contrainte à lui verser des millions de dollars de dommages et intérêts ; dans une moindre mesure, lui aussi a été reconnu coupable. Au-delà des accusations de violences conjugales, elle a aussi assuré avoir été violée par l'acteur.

En effet, le documentaire Johnny vs. Amber : From Love to Hate (disponible depuis le 1er juillet sur 6play) fait la part belle à plusieurs extraits forts du procès des ex-époux, dont le témoignage de l'actrice âgée de 36 ans qui disait avoir été victime de viols de la part de l'acteur. Elle racontait ainsi, qu'un soir où Johnny Depp aurait été sous l'emprise de l'alcool et de drogues, qu'il aurait complètement perdu les pédales. "Je voyais bien qu'il était à la recherche de quelque chose [à leur domicile, ndlr]. Et là... Il a commencé à me fouiller partout sur le corps. Il m'a dit qu'il cherchait sa cocaïne. Il a mis ses doigts en moi", a raconté Amber Heard. Une pénétration non consentie qui s'apparente à un viol.

La comédienne, qui serait incapable de payer ce qu'elle doit à Johnny Depp suite à la décision de justice qu'elle conteste, a aussi relaté une autre histoire similaire. Les faits se seraient cette fois produits en 2015, en Australie. "À un moment donné, il tenait une bouteille cassée qu'il mettait contre mon visage, contre mon cou, près de ma mâchoire. Et il m'a dit qu'il allait me découper le visage. Johnny a introduit une bouteille en moi, et je me souviens d'avoir essayé de me débattre (...). J'essayais juste de me lever, pour respirer, pour lui dire qu'il me faisait vraiment mal", a détaillé Amber Heard. Un témoignage choquant auquel elle ajoute qu'après cette pénétration, elle aurait alors vu du sang sur le sol.

Amber Heard aurait été approchée pour écrire son récit dans un livre après l'avoir détaillé devant le tribunal. D'un point de vue judiciaire, la comédienne vue dans Aquaman ne semble pas prête à passer à autre chose. Ses avocats ont demandé, vendredi 1er juillet, l'annulation du verdict prononcé contre elle, rapporte The Guardian. Ils ont publié un document de 43 pages mettant en cause les preuves retenues contre elle. Le début d'un nouveau feuilleton médiatique ?