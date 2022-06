Amber Heard jure ne pas pouvoir payer Johnny Depp mais a loué une maison une fortune !

Quelle est la fortune de l'actrice Amber Heard ? Selon le site spécialisé Celebrity Net Worth, elle ne dépasserait pas les 6 millions de dollars. Autant dire une broutille à Hollywood... On comprend mieux pourquoi elle avait réclamé 100 millions à Johnny Depp après avoir contre-attaqué sa plainte en diffamation, en déposant à son tour la même. Malheureusement pour elle, la justice a décidé le 1er juin qu'elle avait bien diffamé son ex-mari en l'accusant de violences conjugales. Elle a été condamnée à lui verser 15 millions, une somme revue à la baisse par la juge à 10 350 000 dollars. A cette somme, il faut enlever les 2 millions que doit lui verser l'acteur lui aussi été condamné, mais uniquement sur un chef d'accusation. Malgré cela, elle assure ne pas pouvoir lui payer 8,3 millions de dollars...

A la suite de ce procès perdu, l'avocate de l'actrice, Elaine Bredehoft, a fait savoir à la presse et à la justice que sa cliente ne pouvait "absolument" pas payer une telle somme et qu'elle avait l'intention de faire appel. On se souvient que lors de son divorce d'avec Johnny Depp, l'actrice vue dans Aquaman avait négocié la coquette somme de 7 millions de dollars. Elle avait juré vouloir reverser la somme à des associations mais plusieurs enquêtes, notamment celle menée par l'équipe juridique de la star de Pirates des Caraïbes avait démontré qu'elle n'avait en réalité versé que 100 000 dollars au Children's Hospital of Los Angeles et 1,3 million de dollars à l'American Civil Liberties Union. Où est donc passé le reste de l'argent reçu ?

Amber Heard, victime d'une pétition ayant recueilli des millions de signatures pour la faire disparaitre d'Aquaman 2, a forcément des ressources financières puisque TMZ dévoile qu'elle a loué une somptueuse maison de 4000 m² à McLean, dans l'Etat de Virginie, le temps du procès. Une demeure de huit chambres à coucher - elle n'a qu'une fille, Oonagh Paige - avec salle de cinéma et terrain de tennis. Coût de l'opération ? 22 000 dollars le mois. Une dépense qui surprend car la star n'avait pas spécialement besoin d'un logement aussi luxueux le temps de son procès. Alors que sa carrière s'annonce contrariée, reste à savoir comment elle peut espérer faire rentrer de l'argent dans les caisses...