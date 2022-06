Amber Heard condamnée : son avocate est formelle, l'actrice ne peut pas payer les 15 millions de dollars !

L'addition va être très salée pour Amber Heard ! La comédienne, qui a été reconnue coupable ce mercredi 1 juin de propos diffamatoires et d'agissement malveillant à l'encontre de son ex-mari, Johnny Depp, devra verser la coquette somme de 15 millions de dollars à son ex. Une somme qui risque bien de ruiner la star d'Aquaman...

Amber Heard s'est déclarée "dévastée" de la perte de son procès contre son ex-mari. Un désaveu qui acte pour de bon les propos diffamatoires de la star. C'est l'avocate d'Amber Heard, qui a dans la foulée pris la parole à la suite du verdict pour annoncer que la jeune femme de 36 ans n'était pas en mesure de payer les 15 millions de dollars (réduit à 8,5 millions de dollars). Répondant au nom de Elaine Charlson Bredhoft, l'avocate de la star s'est exprimée au Today Show ce jeudi pour défendre les chances d'Amber Heard de gagner son procès en appel. Comme nous pouvions nous attendre. L'avocate a ensuite été questionnée sur la capacité de l'actrice de Rhum Express a réglé sa dette avoisinant les 10 millions de dollars. "Absolument pas" a affirmé clairement la représentante de la comédienne.

"C'est un message horrible. C'est un revers, un revers important parce que c'est exactement ce que cela signifie, à moins que vous ne sortiez votre téléphone et que vous ne filmiez votre conjoint ou votre proche en train de vous battre, effectivement, vous ne serez pas cru" a-t-elle poursuivi. Elaine Charlson Bredhoft a également dénoncé le rôle des réseaux sociaux dans ce procès. Elle a jugé que le résultat du procès avait été influencé par l'opinion publique et les réseaux sociaux. "Il est impossible qu'ils n'aient pas été influencés. C'était horrible. C'était vraiment déséquilibré. C'était comme le Colisée à Rome et ils ont tous vu cette affaire" a conclu l'avocate qui n'a pas dit son dernier mot...