Amber Heard condamnée pour diffamation : comment compte-t-elle régler les 15 millions de dollars ?

Le procès de l'année a rendu son verdict : Johnny Depp a été diffamé par Amber Heard, qui l'accusait de violences conjugales dans un article publié en 2018. L'actrice de 36 ans a été condamnée à verser 15 millions de dollars à son ex-mari. Une somme inférieure à celle que réclamait l'acteur (50 millions) mais tout de même colossale. Pour celle qui est essentiellement connue pour son rôle dans la saga Aquaman, réunir l'argent n'est pas gagné d'avance.

Alors qu'elle vit des heures sombres et s'est dite "dévastée" à l'annonce de la sentence. La belle blonde va également devoir mettre la main au portefeuille. Pour dédommager son ancien mari, la star devra rassembler au moins la somme de ses dernières apparitions sur les écrans. En effet, on sait qu'elle a touché 1 millions de dollars pour sa prestation d'Aquaman puis 2 millions pour la suite des aventures du super-héros aquatique, Aquaman and the Lost Kingdom prévu pour 2023. Soit les deux plus gros cachets touchés par Amber dans sa carrière... et pourtant si loin du compte. Surtout que la suite de la carrière de l'actrice ne s'annonce pas rose. Les studios hollywoodiens vont-ils lui tourner le dos, comme ils l'avaient fait pour Johnny Depp au moment des accusations ? Des fans avaient déjà élevé la voix pour demander son renvoi de la suite d'Aquaman. La roue a tourné dans le mauvais sens pour la comédienne qui est de plus en plus isolée dans les sphères du cinéma.

L'argent avait déjà été au coeur du procès lorsque l'avocate de Johnny, Camille Vasquez, avait réussi à prouver qu'Amber n'avait jamais versé les 7 millions de dollars qu'elle avait promis à une association caritative après son divorce. Prenant de ce fait la comédienne en flagrant délit de mensonge. Un fait qui avait largement déstabilisé la défense de la jeune femme lors du procès. Dos au mur, Amber peut encore compter sur une demande en appel pour tenter de s'extirper de ce bourbier financier. Affaire à suivre...