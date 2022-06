Victoire de Johnny Depp : Amber Heard peut-elle être poursuivie pour avoir retouché des photos ?

Mentir est un vilain défaut dont Amber Heard a un peu trop usé selon les juges au cours des dernières semaines. Après l'annonce de son divorce d'avec Johnny Depp, Amber Heard avait soutenu que le mythique interprète de Jack Sparrow avait levé la main sur elle à plusieurs reprises. Des coups de poing renforcés par les nombreuses bagues portées par l'acteur qui lui aurait laissé des bleus, photos à l'appui. Ce discours, Johnny Depp l'a toujours nié en bloc, allant jusqu'à attaquer son ex-femme en diffamation, d'où le procès très médiatisé dont le verdict était plus qu'attendu. Les juges ont donné raison à Johnny Depp, expliquant qu'il avait fourni toutes les preuves nécessaires pour contrer les accusations d'Amber Heard. Jugée coupable de diffamation et de malveillance ce 1er juin, l'actrice a été condamnée à verser la somme de 15 millions de dollars à son ex pour les préjudices causés par ses fausses accusations.

Amber Heard avait elle aussi des preuves à fournir des violences physiques qu'elle aurait subies lorsqu'elle était encore en couple avec Johnny Depp. C'est notamment par le biais de photos sur lesquelles elle apparaît le visage tuméfié, certaines parties de son corps couvertes de bleus, qu'elle a tenté de convaincre les jurés. En vain. A plusieurs reprises, Amber Heard a été mise face à ses contradictions, menant les juges à la conclusion de sa culpabilité. Elle pourrait aussi prochainement être poursuivie pour avoir falsifié des preuves et donc menti sous serment - fait dont elle avait accusé Johnny Depp à l'origine.

Pour l'avocat Aaron Minc au site JOE, l'infime possibilité que l'actrice soit poursuivie pour de tels actes se transforme désormais en grande probabilité : "Vu la tournure des choses et les preuves accumulées, prouvant qu'elle a menti sous serment, il est de plus en plus considéré qu'elle a pu falsifier des preuves en retouchant des photos d'elle pour dévoiler de fausses blessures, les soumettant ensuite au jury comme preuves." Si tel était le cas, Aaron Minc espère que le parquet agira en conséquence : "Fabriquer de fausses preuves est grossier et insultant envers la justice. J'espère que les juges prendront en considération cette éventualité car s'il est prouvé qu'Amber Heard a bel et bien retouché ses photos, elle devra être punie." Et parmi les risques figure une peine de prison...