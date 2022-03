Johnny Depp et Amber Heard de retour au tribunal, d'autres stars mêlées à leur guerre sans fin

Les histoires d'amour de stars fascinent leurs millions de fans ! Celle de Johnny Depp et Amber Heard a viré au drame après leur divorce et les accusations de violence formulées par l'actrice. Les deux ex-époux se feront face une nouvelle fois au tribunal, pour un nouveau procès auquel participeront plusieurs célébrités...

L'info est signée TMZ ! Le site américain révèle que Johnny Depp et Amber Heard s'affronteront encore au tribunal à partir du 11 avril 2022, (bien qu'ils aient été prononcés divorcés en janvier 2017) cette fois pour des plaintes en diffamation. Johnny Depp avait attaqué son ex-épouse en premier, en 2019, après publication d'une lettre ouverte dans le Washington Post, dans laquelle Amber racontait leur relation abusive et les violences qu'elle aurait subies. Johnny Depp a demandé 50 millions de dollars de dédommagement. L'actrice de 35 ans a contre-attaqué contre Johnny Depp en 2020, et l'accuse d'avoir orchestré une campagne de harcèlement en ligne. Elle réclame à son ex-mari la somme de 100 millions de dollars. Une guerre de gros sous !

C'est dans le comté de Fairfax, dans l'État de Virginie, que Johnny Depp et Amber Heard se retrouveront. Chacun des plaignants/accusés bénéficiera du soutien de témoins. L'acteur James Franco, Elon Musk, le milliardaire fondateur de Tesla, ainsi que des cadres des studios Disney et Warner Bros s'exprimeront en faveur d'Amber Heard. Johnny Depp a sous-entendu que son ex-femme avait eu des liaisons avec les deux hommes au cours de leur mariage.

Johnny Depp a aussi des poids lourds de son côté, dont l'acteur Paul Bettany, interprète du super-héros Vision dans la saga Avengers. À ce procès, des échanges de messages et d'emails de Johnny et d'Amber avec d'autres personnalités (comme l'acteur Jason Momoa, l'auteure J.K. Rowling ou encore le chanteur Jack White) seront lus à voix haute et disséqués. Vanessa Paradis pourrait également témoigner pour son ex-compagnon.

La romance de Johnny Depp et Amber Heard avait commencé en 2012. Les deux stars s'étaient mariés en février 2015. Ils n'ont pas eu d'enfant au cours de leur union. Johnny Depp est père de deux enfants, Lily-Rose et Jack Depp (23 et 20 ans), nés de sa relation avec Vanessa Paradis. Amber Heard a une fille, Oonagh (1 an en avril prochain), née grâce à une mère porteuse.