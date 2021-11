Johnny Depp remporte une (mince) victoire contre Amber Heard, contrainte de céder son téléphone...

Le bras de fer judiciaire entre Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard se poursuit inlassablement. Cette fois-ci, c'est l'acteur de 58 ans qui vient de remporter une (petite) victoire devant les tribunaux. Comme l'a rapporté Page Six le 4 novembre 2021, la star des films Pirates des Caraïbes s'est vue accorder l'accès au téléphone de son ex-épouse. Il espère ainsi prouver qu'elle ment sur les coups et blessures qu'elle dit avoir subis de sa main en 2015 à Los Angeles, quelques mois après leur mariage et un an avant leur divorce.

Accusé de violences conjugales, Johnny Depp affirme qu'Amber Heard a falsifié les photos sur lesquelles elle apparaît avec des cocards. Photos qui ont été largement relayées dans les médias. Elle a également affirmé avoir souffert d'un nez cassé et d'une lèvre fendue. "L'avocat de Mme Heard a utilisé à plusieurs reprises ces fausses photographies lors de la déposition", a déclaré l'avocat de l'acteur à la Cour du comté de Fairfax, en Virginie, dans un dossier judiciaire. Ce dernier a ajouté que la police de Los Angeles appelée sur place après l'agression physique présumée n'avait relevé aucune blessure sur Amber Heard. Les agents en question ont selon lui "désavoué les photographies" et "déclaré qu'elles ne représentaient pas ce qu'ils avaient vu". Ces photos vont donc être prochainement examinées par un expert.

Toujours selon le représentant de Johnny Depp, Amber Heard et plusieurs proches auraient fabriqué ces photos qu'elle a ensuite utilisées pour obtenir une ordonnance restrictive, puis un règlement de divorce de 7 millions de dollars. Somme qu'elle a dit avoir reversé à l'Union américaine pour les libertés civiles et l'hôpital pour enfants de Los Angeles. Sauf que la jeune maman - d'une petite Oonagh, née par mère porteuse en avril dernier - n'aurait pas vraiment fait don de cet argent...

Suite à sa défaite à Londres en novembre 2020, après un procès particulièrement médiatisé contre le tabloïd The Sun et son ex-femme, Johnny Depp a une nouvelle fois attaqué Amber Heard (35 ans). L'ex-compagnon de Vanessa Paradis et père de Lily-Rose et Jack Depp (22 et 19 ans) réclame 50 millions de dollars de dédommagements après un article qu'elle a publié dans le Washington Post en 2019, dans lequel elle parle de violences conjugales (sans pour autant mentionner l'acteur).