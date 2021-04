Johnny Depp et Vanessa Paradis : nouvelles photos de leur fils Jack, sosie de son papa

"Très bel homme", "Oui tu ressembles à ton père mais tu as aussi ta propre identité", "Attention les filles, un jeune Johnny Depp débarque. @johnnydepp vos gènes sont forts", peut-on lire en commentaire. Les internautes ont évidemment souligné sa ressemblance avec son papa acteur. La publication de ces photos a également suscité une certaine curiosité. "Il parle français le petit ?", demande par exemple une instagrammeuse. Sa question est restée sans réponse.

En avril 2020, Vanessa Paradis avait parlé de son fils Jack dans une interview en duplex pour l'émission Quotidien, présentée par Yann Barthès. "Quand Trump a fermé ses frontières, moi je l'ai ramené très très vite ici", confiait-elle au sujet de l'adolescent, qui réside aux États-Unis mais était alors rentré en France. Il y avait également célébré son 18e anniversaire.

"C'était vachement bien. On ne pouvait pas faire de courses, ni faire une grosse fête et inviter des gens, alors on a fabriqué des cadeaux, on a écrit une petite chanson et c'était génial. Bon, il manquait plein de monde, mais c'était super", ajoutait l'héroïne du film Un Couteau dans le coeur au sujet de cette fête. Depuis, Lily-Rose Depp est retournée aux États-Unis (et y a retrouvé son ex-petit ami, Timothée Chalamet). Jack aussi ?