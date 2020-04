Jack Depp a 18 ans ! Lily-Rose dévoile une rare photo de son frère canon

Rares sont les apparitions de Jack ! Le 9 avril 2020, John Christopher Depp III, le cadet de Vanessa Paradis et Johnny Depp, a fêté ses 18 ans. À cette occasion, sa grande soeur de 20 ans, Lily-Rose Depp, s'est saisie de son compte Instagram pour lui adresser un joli message d'anniversaire accompagné de deux nouvelles photos.



"Mon bébé Jackie a 18 ans. Mon petit frère, mon coeur et mon âme, joyeux anniversaire. Je t'aime TELLEMENT !" Pour accompagner son tendre message, la jeune comédienne de 20 ans a dévoilé une première photo souvenir sur laquelle l'adorable duo apparaît enfant, complice et grimaçant dans un photomaton. Le second cliché montre Jack adulte et torse nu, prenant le soleil sur une terrasse. Le petit garçon timide a laissé place à un jeune homme séduisant !