Vanessa Paradis en duo avec Samuel Benchetrit : vibrante chanson aux soignants

Depuis que la pandémie de Covid-19 a obligé tous les Français au confinement, de nombreuses personnalités ont exprimé leur soutien au personnel soignant sur les réseaux sociaux. De Laeticia Hallyday à Jean-Jacques Goldman - qui a surpris tout le monde lui qui est si silencieux - en passant par Alizée, toutes ont tenu à utiliser leur popularité sur les réseaux pour passer un message fort. C'est ce qu'a tenu à faire Vanessa Paradis, qui avait concocté une petite chanson avec l'aide de son mari Samuel Benchetrit, qui l'accompagne à la guitare.

"Bonjour, on a une petite chanson pour vous, pour tout le personnel hospitalier. Prenez soin de nous et des nôtres, sans cesse. On pense à vous et donc on vous remercie du fond du coeur", explique d'abord Vanessa Paradis dans cette vidéo publiée le jeudi 26 mars 2020, depuis le compte Instagram de sa soeur la comédienne Alysson Paradis.

"Je vous envoie cette tendresse que je gardais juste pour vous. Vous qui soignez tant de détresse, moi à l'abri je pense à vous. Dans vos jours noirs où rien ne cesse, il y a nos vies, c'est grâce à vous. Dans vos nuits blanches loin des caresses, il y a vos familles. Merci pour tout", entonne la populaire chanteuse. Quelques mots qui réconfortent même si, bien sûr, le personnel médical a besoin de plus que ça.

Ensemble depuis novembre 2016, Vanessa Paradis et le réalisateur Samuel Benchetrit se sont mariés le 30 juin 2018 à Saint-Siméon, en région parisienne. Par le passé, elle a été la compagne de Benjamin Biolay, Lenny Kravitz ou encore Johnny Depp, père de ses deux enfants Lily-Rose (20 ans) et Jack John (17 ans).