Vanessa Paradis et Johnny Depp : Réunis pour fêter Noël ensemble à Paris

En quatorze ans de relation, Vanessa Paradis et Johnny Depp en ont passé des Noël ensemble. Sept ans après leur rupture, survenue en 2012, la Française de 47 ans et l'Américain de 56 ans continuent de perpétuer cette tradition. Parce que malgré la séparation, les deux ex ont su rester proches.

Le Daily Mail avance en effet qu'ils ont passé le réveillon de Noël ensemble et que Johnny Depp s'est ainsi rendu chez Vanessa Paradis à Paris. La star de Pirates des Caraïbes avait été repérée un peu plus tôt à l'aéroport, ce dont attestent les photos publiées par le média britannique, aidant une passagère en difficulté avec ses bagages et son enfant. Le quotidien anglais avance également que Johnny Depp aurait posé ses valises dans la capitale française pour passer une partie des fêtes de fin d'année avec les deux enfants qu'il a eus avec Vanessa Paradis : Lily-Rose Depp, 20 ans, et Jack, 17 ans, mais ne dispose visiblement d'aucune photo de l'acteur américain avec eux.

Alors qu'il avait prévu de quitter Paris le 26 décembre, l'ex-mari d'Amber Heard a finalement changé d'avis. Chouchouté par le personnel de son hôtel, qui lui avait réservé une fête en son honneur le 25, Johnny Depp a prolongé son séjour dans la capitale et en a profité pour se rendre au Lido. Entouré de l'équipe du célèbre cabaret parisien, il était habillé d'un costume à rayures, d'une chemise blanche, d'une cravate bordeaux et portait également une casquette.

Ce n'est finalement que le vendredi 27 décembre que Johnny Depp a dit au revoir à Paris, Vanessa Paradis et leurs deux enfants. L'acteur et musicien américain a pris la direction de Londres en prenant un train à la gare du Nord.