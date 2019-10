Johnny Depp : Nouveau coup bas d'Amber Heard

Le 3 février 2015, Amber Heard épouse à Los Angeles Johnny Depp, qu'elle a rencontré sur le tournage de Rhum Express et qu'elle commence à fréquenter en 2012. Pourtant, le 23 mai 2016, elle demande le divorce : Amber Heard accuse l'acteur de la série de films Pirates des Caraïbes de violences conjugales. Les médias s'emparent de l'affaire et les mois se succèdent au gré des révélations de l'ancien couple. Mais Johnny Depp refuse de se laisser faire et affirme qu'Amber Heard ment et qu'elle a "peint ses bleus" sur son visage. D'ailleurs, il lui réclame 50 millions de dollars de dédommagement pour diffamation. Mais cette fois-ci, c'est lui qui va devoir prouver sa bonne foi en faisant état de sa sobriété au moment de la séparation.

Selon le site américain Deadline, un juge de l'État de Virginie a ordonné à l'acteur de révéler le contenu de son dossier médical, en particulier sa consommation de drogue et d'alcool au moment des faits. Ce dossier devra être remis au plus tard le 15 novembre 2019.

Les avocats de l'acteur ont accepté sans mal cette nouvelle obligation, Johnny Depp affirmant son innocence depuis le début. "Je continuerai de nier ces accusations jusqu'à la fin de ma vie. Je n'ai jamais été violent avec Mme Heard, ni avec d'autres femmes", affirmait-il déjà dans une déposition au tribunal que le magazine américain The Blast a pu consulter. "Amber Heard ne fait même plus semblant de faire le moindre effort pour prouver son canular de violence conjugale. Si c'était son but, elle et ceux qui manigancent avec elle n'essaieraient pas de fuir leurs dépositions", a déclaré Adam Waldman à Deadline.

L'avocat de l'acteur fait référence au changement de défense d'Amber Heard. Elle vient d'embaucher Roberta Kaplan, la cofondatrice de Time's Up NOW, et les avocats du mouvement pour l'aider à gagner le procès en diffamation.