Amber Heard au plus mal : ce nouveau rebondissement après son procès perdu contre Johnny Depp

Voilà plus d'un mois que s'est achevé le très médiatique procès qui opposait Amber Heard à son ex-époux Johnny Depp au tribunal de Fairfax (Virginie). À l'issue de plusieurs semaines de confrontation, Johnny Depp est sorti vainqueur. Accusée de diffamation, Amber Heard a été condamnée à lui verser 8,3 millions de dollars de dommages et intérêts.

Mais problème, sa compagnie d'assurance refuse de lui régler une partie de la somme. Selon le Daily Mail , l'actrice de 36 ans avait souscrit à une compagnie d'assurance de responsabilité civile d'un million de dollars auprès de la New York Marine and General Insurance Company. Le but était que celle-ci règle une partie des dommages de la jeune femme. La loi californienne indique que la compagnie d'assurance est libre de refuser le paiement d'un million de dollars au cas où Amber Heard a commis une faute qualifiée de "délibérée" et "malveillante". Ce refus de paiement par l'assurance est un coup dur pour Amber Heard qui déjà en juin dernier était "dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et l'ascendant bien plus importants de (son) ex-mari", avait-elle déclaré dans un communiqué publié sur Twitter.

Un nouveau procès pour Amber Heard ?

Vendredi 8 juillet, les avocats d'Amber Heard ont livré un deuxième document pour demander un nouveau procès en Virginie du Nord. Selon eux, deux personnes qui portaient le même nom de famille que Amber Heard résidaient dans l'Etat de Virginie. Une convocation avait été envoyée en avril à une personne de 77 ans mais c'est un homme de 52 ans qui s'est présenté au tribunal de Fairfax et a fait partie du jury. "Il est profondément troublant qu'une personne non convoquée à des fonctions de juré se présente néanmoins et fasse partie d'un jury, en particulier dans une affaire comme celle-ci", ont écrit les avocats dans le document que s'est procuré le Daily Mail. Estimant que la mauvaise personne faisait partie du jury et s'était prononcée contre Amber Heard, les avocats de l'actrice ont donc demandé un nouveau procès en diffamation.