Procès Johnny Depp VS Amber Heard : le verdict final a été rendu !

Le verdict a enfin été rendu ! Après plusieurs semaines intenses durant lesquelles Johnny Depp et Amber Heard se sont battus au tribunal de Fairfax, dans l'état de Virginie, les jurés ont finalement rendu leur décision ce mercredi 1er juin 2022.

Dès les premiers instants de cette journée tant attendue, la juge a annoncé qu'un verdict à l'unanimité avait été trouvé par le jury et a demandé aux membres qui le composent de se retirer pour statuer sur un montant des dommages à verser. Une fois l'audience reprise, la lecture du verdict a rapidement tourné en faveur de Johnny Depp. L'acteur a obtenu une immense victoire puisque le tribunal a jugé qu'il avait bel et bien été victime de diffamation. Il a obtenu 15 millions de dollars de dommages et intérêts rapporte TMZ.

Les sept jurés ont répondu à l'affirmative à la question de savoir si le titre et deux passages d'une tribune, publiée en 2018 par Amber Heard, contenaient des propos diffamatoires à l'égard de Johnny Depp, selon la lecture de leur décision. Dans le même temps, l'acteur a toutefois aussi été condamné à verser 2 millions de dollars à son ex-femme, lui aussi pour diffamation.

Pour rappel, l'acteur réclamait 50 millions de dollars en dommages et intérêts à son ex-femme, estimant que ses propos dans la tribune publiée dans le Washington Post en 2018 avait détruit sa carrière et sa réputation. Dans celle-ci, elle accusait Johnny Depp de violences conjugales, sans le nommer directement.

Depuis le 11 avril 2022, le jury a ainsi entendu des dizaines d'heures de témoignages et d'enregistrements audio ou vidéo qui ont révélé les détails scabreux de leur vie commune, loin du glamour d'Hollywood, notamment une anecdote d'étron retrouvé dans le lit conjugal.

Amber Heard a notamment raconté que Johnny Depp devenait un "monstre" sous l'emprise d'un cocktail explosif de drogues et d'alcool et ne suivait pas de cure de désintoxication mais aussi qu'il l'aurait violée à l'aide d'une bouteille d'alcool en mars 2015, un mois après leur mariage, en Australie où l'acteur tournait l'épisode 5 de Pirates des Caraïbes. Ce jour-là, Johnny Depp a eu l'extrémité d'un doigt sectionnée et a été hospitalisé. Il affirme que c'est à cause de l'éclat d'une bouteille lancée par Amber Heard. Elle assure qu'il s'est blessé tout seul.

Après l'avoir quitté, en mai 2016, elle dit être devenue la cible d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux qui a anéanti sa carrière. "Harcelée" depuis le début du procès, diffusé en direct à la télévision, elle dit avoir reçu "des milliers" de menaces de mort. Johnny Depp, lui, peut compter sur le soutien de centaines de fans qui l'ont acclamé chaque jour devant le tribunal.

Par le passé, le comédien avait perdu un premier procès en diffamation à Londres en 2020, contre le tabloïd The Sun qui l'avait qualifié de "mari violent". Les deux acteurs, qui ont divorcé en 2017, affirment chacun avoir perdu entre 40 et 50 millions de dollars de cachets depuis la parution de la tribune.

La vie d'Amber Heard "est devenue un enfer" depuis le début du procès, a affirmé son avocate, Elaine Bredehoft. Elle a demandé aux jurés - cinq hommes et deux femmes - de rejeter la plainte de Johnny Depp pour la "laisser poursuivre sa vie et élever son enfant". De son côté, l'acteur de 58 ans veut lui aussi "reprendre le cours de sa vie", avait auparavant affirmé son avocate, Camille Vasquez.