Johnny Depp : De la drogue en grande quantité lors de son mariage avec Ambert Heard, il dit tout !

S'il est difficile pour les juges et le public de savoir ce qu'il s'est réellement passé dans l'intimité du mariage entre Johnny Depp et Amber Heard, il est désormais certain que l'alcool et la drogue ont joué un grand rôle dans leur séparation. Accusé d'abuser de toutes sortes de substances par sa femme (ce qu'il a partiellement reconnu, d'ailleurs), Johnny Depp a répliqué en racontant la soirée de leur mariage... Une histoire qui ne devrait pas servir les intérêts de son ex !

Alors que la fête battait son plein le soir du 3 février 2015, selon Johnny Depp, Amber se serait mise à consommer de grandes quantité de MDMA, une drogue de synthèse se rapprochant de l'ecstasy. "Toute sa bande prenait de la MDMA", a expliqué l'acteur. Quant à lui, il assure ne pas y avoir touché.

"Pour être honnête avec vous, je ne sais pas combien de MDMA ils avaient, mais pour moi, c'était... Pour moi, prendre de la MDMA aurait été un gaspillage de drogue, si vous comprenez ce que je veux dire. Cela aurait été essentiellement prendre la défonce de quelqu'un d'autre, parce que cela n'aurait pas eu d'effet sur moi", a-t-il avoué à la juge, avant de reconnaître qu'il avait quant à lui eu recours à d'autres substances illicites. "J'ai fumé de la marijuana. Et... Je ne me souviens pas d'avoir bu. Je ne me souviens pas d'avoir bu à l'époque. Je suis presque certain qu'à ce moment-là, je ne buvais pas d'alcool. Ma drogue de prédilection est, était, est la marijuana", a-t-il conclu, trouvant la MDMA "inutile". Une version que l'actrice n'a pas encore pu commenter mais qui pourrait mettre à mal la version épurée de son ex-épouse, qui l'accuse de violences conjugales.

D'autant que sa contre-attaque ne s'est pas arrêtée là, puisqu'il a raconté ensuite le "besoin de violence" de l'Américaine, qui vient d'accueillir son premier enfant. "Dans sa frustration et dans sa rage, elle frappait. Cela pouvait commencer par une bousculade. Cela pouvait commencer en me jetant la télécommande à la tête. Cela pouvait commencer en me jetant un verre de vin à la figure. Elle a un besoin de conflit", a-t-il asséné, alors qu'il avait déjà parlé avant des excréments retrouvés dans son lit après une dispute.

Soutenu par ses deux enfants, Lily-Rose et Jack ainsi que par son ex-compagne Vanessa Paradis, l'acteur avait évoqué la veille la violence de sa propre mère dans des confidences plutôt touchantes. Le procès devrait encore durer plusieurs jours pendant lesquels Amber Heard pourra elle aussi donner sa version des faits...