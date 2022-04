Jack Depp a 20 ans : à quoi ressemble le fils de Vanessa Paradis et Johnny Depp aujourd'hui ?

Que devient-il aujourd'hui ?

"Le fait de valoriser sa vie privée est quelque chose qui m'a été inculqué dès mon plus jeune âge", avait confié Lily-Rose Depp au Sun, à propos des valeurs transmises par ses parents à elle et son frère. Mes parents ont réussi à donner à mon frère et à moi l'éducation la plus privée possible. C'est pour cela que je souhaite préserver ma vie privée désormais (...)." Comme elle, Jack Depp a donc pu compter sur ses parents pour le préserver et semble bel et bien décidé à continuer de vivre caché.