Johnny Depp : comment ses enfants Lily-Rose et Jack Depp gèrent-ils la déferlante ?

La guerre continue entre les ex-époux Johnny Depp et Amber Heard , qui n'ont de cesse de se relancer la balle pour savoir qui, de l'un ou de l'autre, est responsable du divorce. Une procès lourd et grave puisque sur fond d'accusations d'accusations de violences conjugales, et de récit des scènes qui se seraient produites entre eux et que le père de Lily-Rose et Jack Depp. Mais à l'heure de la déferlante comment gèrent ses enfants, fruits de ses amours avec Vanessa Paradis ?

Alors que Johnny Depp passe actuellement le plus clair de son temps au tribunal, à l'occasion de ce procès en diffamation, Vanessa Paradis a décidé de poser ses valises à Los Angeles. Ce qui permet à l'actrice, maman protectrice et fusionnelle, d'être au plus près de ses chers et tendres, Lily-Rose Depp (22 ans) et Jack Depp (qui vient de fêter ses 20 ans). Gala, en kiosques ce jeudi 14 avril, rapporte qu'elle a retrouvé les hauteurs d'Hollywood, laissant derrière elle cette aventure au Théâtre Edouard-VII pour la pièce Maman, écrite par son époux Samuel Benchetrit. Car, "c'est toute une famille qu'elle entend couvrir de son aile", précisent nos confrères.

Amoureux complices dans la Cité des anges

Mais Lily-Rose Depp a su hériter du caractère bien trempé de ses parents et semble avoir appris à gérer des moments de trop forte pression médiatique. Au moment de cette déferlante, la jeune femme, égérie Chanel, enchaîne les projets et profite surtout de sa jolie romance avec le Français Yassine Stein. Et lorsqu'elle ne tourne pas aux côtés de The Weeknd la série Idol (HBO), il n'est pas rare de voir l'actrice de 22 ans flâner dans les rues de Los Angeles avec son amoureux. Quand elle ne s'offre pas une virée shopping sur Melrose Avenue c'est tout sourire, partageant quelques moments de complicité, qu'elle est surprise au bras de Yassine Stein.

Jack Depp, toujours aussi discret

Quid de son frère Jack Depp ? Le 9 avril dernier, le fils de Vanessa Paradis et Johnny Depp célébrait ses 20 ans. Et toujours dans la plus grande discrétion. Si Lily-Rose Depp poste parfois quelques photos d'elle sur Instagram, Jack, lui, est absent des réseaux sociaux ou y est sous une autre identité. En 2020, le DailyMail lui prêtait une relation avec une jolie mannequin de deux ans son aînée, Camille Jansen. "Mes parents ont réussi à donner à mon frère et à moi l'éducation la plus privée possible. C'est pour cela que je souhaite préserver ma vie privée désormais (...)", confiait Lily-Rose Depp au Sun. Toujours plus discrets donc, les enfants du couple Paradis-Depp peuvent désormais compter sur la présence de leur mère pour les protéger corps et âme. Comme elle, Jack Depp a donc toujours pu s'appuyer sur ses parents pour le préserver dans cette période compliquée.