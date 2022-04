Johnny Depp : Des SMS ultra violents contre Amber Heard dévoilés, son meilleur ami à sa rescousse

La guerre est totale entre les ex-époux : depuis plusieurs années, Johnny Depp et Amber Heard ne cessent de se relancer la balle pour savoir qui, de l'un ou de l'autre, est responsable du divorce, a fait preuve de violence, etc... Une situation invivable pour les deux acteurs qui sont actuellement au tribunal pour diffamation : après une tribune dans laquelle elle affirmait avoir été victime de violences conjugales, l'acteur avait attaqué son ex-femme avant que celle-ci ne réplique.

Devant le tribunal, tous les deux ont continué de se déchirer ce mercredi, en présence d'Isaac Baruch, le meilleur ami de l'interprète d'Edward aux Mains d'Argent. Celui-ci s'est vu interroger par l'avocate de la partie adverse sur des textos qu'il aurait reçus de l'acteur, dans lesquels le vulgaire tutoie le glauque. En effet, l'acteur y traite sa femme de "sal*pe" et explique qu'il aimerait que "le corps mutilé d'Amber pourrisse dans le coffre d'une voiture".

Des écrits très violents, qu'Isaac Baruch n'a pas pu nier : à chaque question, il n'a pu répondre qu'effectivement "c'est écrit, donc cela doit être vrai". Pourtant, il a essayé de défendre au maximum son ami, en expliquant que tous les deux se traitaient comme "des trésors" et qu'il n'avait vu que "deux disputes entre eux".

"La première s'est déroulée alors qu'Amber était à New York, ils étaient au téléphone et j'entendais ce qu'elle disait car il avait mis le haut-parleur. [...] Il lui répétait 'Qui c'est, qui c'est ?' et elle lui répondait 'Qu'est ce que tu me fais, bébé ?'", a-t-il témoigné. Selon lui, après les avoir vus se raccrocher au nez plusieurs fois et se rappeler, il a fini par prendre le téléphone lui-même et couper court à la dispute.

La deuxième se serait déroulée alors que Johnny Depp faisait tout pour faire partir la soeur d'Amber de leur appartement, où il l'avait précédemment invitée à venir vivre. Tout comme il l'avait fait pour Isaac Baruch : le peintre vivait en effet gracieusement dans le penthouse de l'acteur, non loin du couple. Il est d'ailleurs resté très élogieux sur Amber Heard, qu'il semble avoir beaucoup apprécié.

"J'étais fou d'elle tout comme Johnny l'était", a-t-il raconté à la cour. "Elle est très respectueuse, très gracieuse, elle a de belles dents. Elle me traite avec beaucoup de respect. Elle a beaucoup d'humour et me demande toujours, quand je suis chez eux, ce que je veux manger ou boire".

Il a cependant rappelé un épisode troublant à la cour : le jour des violences présumées, il croise Amber chez eux : "Elle m'a dit 'il m'a jeté un téléphone et m'a atteint'", a expliqué l'artiste. "J'ai regardé son front, le côté de son visage, sa joue, son cou, l'autre côté de son visage, et je ne vois rien", a-t-il continué, affirmant l'avoir embrassé sur la joue touchée sans qu'elle ne réagisse.

Quelques jours plus tard, il ne remarque toujours aucune "rougeur, boursouflure, hématome, cicatrice", explique-t-il, avant d'affirmer l'avoir vu entrer dans son appartement avec une maquilleuse qui travaille pour le couple. Il apprendra par la presse que quatre jours plus tard, la jeune actrice a demandé le divorce en voyant des photos d'elle "avec cette marque marron sur le visage", dit-il. Et il assure que le 3 juin, Amber Heard lui a dit: "J'ai dit à Johnny que je ne voulais rien. Ce sont les avocats qui m'ont poussé à faire tout ça".

Répétant ne jamais avoir vu d'autres violences, il fait écho à la soeur de Johnny Depp qui avait expliqué la veille que son frère n'était pas violent. Vanessa Paradis, la mère de ses deux enfants Lily-Rose et Jack, avait également pris sa défense immédiatement.

Cependant, les avocates d'Amber Heard ont déjà annoncé qu'elles avaient d'autres preuves qu'elles présenteraient plus tard à la cour. D'autres stars ont également été appelées à témoigner, dont James Franco et Elon Musk.