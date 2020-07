Johnny Depp alcoolisé et gémissant : un enregistrement audio troublant

Face à l'avocat du Sun, Johnny Depp a expliqué : "J'avais bu de l'alcool avant le vol, mais je n'ai pas eu ce comportement... Je dessinais des croquis dans mon carnet." Pour ce qui de la prétendue liaison qu'aurait entretenue Amber Heard avec James Franco, il dit avoir été inquiet après que l'actrice qualifie son partenaire de "bizarre et violeur potentiel" au point de devoir fuir ses avances pendant le tournage de Beyond Lies : "Elle m'a dit beaucoup de choses qui étaient très négatives sur Mr. Franco, qu'il avait essayé de l'embrasser et lui avait fait des avances sexuelles sur le tournage (...). Je suspectais que Mme Heard entretenait une liaison avec Mr. Franco et il a depuis été confirmé que c'était le cas."

À noter que James Franco a déjà fait l'objet d'accusations d'agressions sexuelles par deux femmes en 2019. Accusations qu'il a niées. Amber Heard aurait également empêché son mari de regarder les scènes romantiques du film pour éviter "qu'il ne perde les pédales".

Vanessa Paradis appelée à la rescousse ?

Un SMS envoyé par la star à son ami acteur Paul Bettany, et lu mardi devant la cour, se veut également accablant : "Je vais vraiment arrêter ce truc avec l'alcool, mon chéri. J'ai bu toute la nuit avant de récupérer Amber pour rentrer à Los Angeles en avion dimanche dernier. C'était moche, mec. Rien mangé pendant des jours. Des poudres. Une demi-bouteille de whisky. Un millier de Red bull vodkas, des pilules, deux bouteilles de champagne dans l'avion et qu'est-ce que t'obtiens ?" Un cliché présenté pendant le procès, et réalisé dans la maison que partageait le couple en 2013, a montré une table sur laquelle étaient posé du whisky, des lignes de cocaïne, un permis de conduire, une paille et une boîte de pilules avec un crâne et les initiales "JD". Un second cliché a montré l'acteur inconscient au sol, tout habillé près de son lit, dans une chambre d'hôtel.

Après seulement deux jours de procès, ce bras de fer entre Johnny Depp, The Sun et Amber Heard promet d'être riche en rebondissements et histoires sordides... L'ex-compagne de l'acteur, Vanessa Paradis, pourrait être appelée à témoigner en sa faveur dans les prochains jours. La chanteuse et comédienne française a déjà pris la défense du père de ses deux enfants dans un premier témoignage.