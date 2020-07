Johnny Depp et Amber Heard : une histoire de caca à l'origine de leur divorce

Les révélations s'enchaînent ! Johnny Depp poursuit le journal The Sun en justice pour diffamation. Il n'accepte pas que la publication britannique le traîne dans la boue depuis des mois, l'accusant ouvertement d'avoir battu Amber Heard et le traitant de "monstre" dans chaque article. Le mardi 7 juillet 2020, les deux ex se sont donc retrouvés devant la cour royale de justice de Londres pour en découdre. À la barre, le comédien a une nouvelle fois démenti les accusations de violences conjugales et a souhaité apporter quelques précisions à propos des raisons de sa rupture... quitte à choquer certaines oreilles.

On pensait qu'Amber Heard avait rempli les papiers du divorce, le 23 mai 2016, pour "différends irréconciliables". Un terme évoqué par la plupart des couples qui souhaitent mettre un point final à leur histoire en Amérique. Sauf que, selon Johnny Depp, c'est une petite blague de mauvais goût qui serait à l'origine de cette séparation : Amber Heard aurait en effet "déféqué sur leur lit conjugal pour rire". L'actrice "ou l'un de ses amis" serait "probablement responsable" de cet acte. S'il évoque une "blague inoffensive", le héros de Pirate des Caraïbes explique que ce trait d'humour aurait tout simplement ruiné leur mariage, prononcé l'année précédente, le 3 février 2015.

En ce qui concerne les violences conjugales dont il est accusé, Johnny Depp n'en démord pas : elles seraient "malsaines et complètement fausses". Lors du premier jour du procès, une vidéo un peu inquiétante a pourtant été diffusée, vidéo dans laquelle on le découvre ivre et menaçant envers Amber Heard. Dans cette séquence, on le reconnaît, en train de malmener les meubles de sa cuisine avant de se servir un verre de vin rouge et de jeter la bouteille au sol. "Est-ce que je t'ai fait quelque chose ce matin ? Je ne crois pas non, répète-t-il à plusieurs reprises. Je ne t'ai rien fait ce matin. Tu veux voir quelque chose de fou ? Je vais t'en donner, de la folie !" Attendons de voir ce que nous réserve la suite de ce procès historique...