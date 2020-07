Johnny Depp et Amber Heard : Face-à-face tendu au tribunal

Plus de trois ans après leur divorce, Johnny Depp et Amber Heard se retrouvent au tribunal. Le 7 juillet 2020, à la cour royale de justice de Londres, s'est ouvert le procès opposant l'acteur américain au tabloïd anglais The Sun et son éditorialiste Dan Wootton. En avril 2018, le journaliste avait qualifié la star de "batteur de femmes" et de "monstre" dans un article, prenant ainsi le parti d'Amber Heard. Appelé à témoigner, l'interprète de Jack Sparrow continue de nier en bloc les accusations de violences domestiques sous l'emprise de drogue et d'alcool que profère son ex-femme.

"Je ne crois pas avoir une personnalité dominatrice, manipulatrice ou contrôlante, et quiconque me connaît bien ne me décrirait pas ainsi, a notamment affirmé Johnny Depp mardi, comme l'a rapporté le Daily Mail. En revanche, je pense qu'Amber avait un besoin obsessionnel de me contrôler et de contrôler toutes les situations de notre relation. Je crois sincèrement que la plupart des descriptions qu'Amber fournit sont en fait le reflet de son propre comportement." Non seulement l'acteur de 57 ans réaffirme ne pas avoir été violent avec elle, mais il accuse son ex-femme de multiples agressions verbales et physiques au cours de leurs deux ans de mariage, entre 2015 et 2017.

Une violente dispute aurait notamment éclaté alors qu'ils étaient à bord d'un jet privé à la fin de l'année 2014 : Amber Heard aurait frappé son mari au visage à plusieurs reprises, le forçant à se réfugier dans les toilettes jusqu'à la fin du vol. Le fameux épisode du doigt coupé a également été rappelé lors de cette première journée de procès : lors du tournage du film Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar en Australie, en 2015, l'actrice aurait jeté une bouteille de vodka sur son époux, le blessant ainsi grièvement au doigt. Selon elle, Johnny Depp se serait en fait blessé en jetant son téléphone portable contre un mur.

Les ex-amants n'ont pas fini de s'opposer par témoignages et avocats interposés puisque le procès devrait durer près de trois semaines. Arrivé seul avec son avocat mardi, Johnny Depp pourrait voir son ancienne compagne Vanessa Paradis être appelée à témoigner. Amber Heard a quant à elle fait une arrivée remarquée à la cour de justice, main dans la main avec sa soeur Whitney et son avocate, suivie de sa petite amie Bianca Butti.