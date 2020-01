Amber Heard amoureuse de Bianca Butti ? Main dans la main dans une marche phare

Amber Heard n'est plus un coeur à prendre ! L'ex-femme de Johnny Depp a apparemment retrouvé l'amour avec une jeune femme prénommée Bianca Butti. Aperçues main dans la main lors de la Women's March à Los Angeles le samedi 18 janvier 2020, les deux femmes semblaient très complices. L'actrice de 33 ans a prononcé un émouvant discours lors de cet événement en faveur des droits des femmes, en confiant ses douloureuses expériences en tant que femme battue.

Sans pour autant citer Johnny Depp, l'actrice du film Aquaman a évoqué des années de "lutte" dans sa vie privée en expliquant : "Pendant des années, j'ai marché avec des pieds fatigués et épuisés dans la bataille chaque jour... aspirant à un monde différent du monde dans lequel je vivais." Elle a aussi évoqué à quel point elle s'était sentie seule après avoir révélé sa vérité au monde entier. Amber a ensuite pris la pose avec quelques fans et a même été aperçue en train de discuter en langue des signes avec l'un d'entre eux.

Sa supposée nouvelle compagne est cinéaste et aurait réalisé plusieurs épisodes de l'émission Love and Hip Hop. Elle aurait également travaillé sur le film Leave Not One Alive avec Bella Thorne. Touchée par un cancer du sein en 2015 puis en 2019, la jeune femme serait actuellement sur la voie de la guérison et collecte actuellement des fonds via une cagnotte pour se procurer ses traitements. En mars 2019, elle confiait sur Instagram avoir reçu le diagnostic d'une nouvelle tumeur au sein droit en expliquant :"Je dirais que le fait de mettre fait diagnostiquer un cancer pour la deuxième fois est moins effrayant que la première fois."

D'autres célébrités étaient présentes pour ce rassemblement qui fêtait sa quatrième édition, comme le chanteur Seal, Bella Thorne, Rosanna Arquette ou encore Caitllyn Jenner.