Johnny Depp au tribunal : une vidéo de l'acteur ivre et très menaçant dévoilée

Rendez-vous au tribunal pour les deux ex. Johnny Depp et Amber Heard se sont retrouvés face à face le 7 juillet 2020, à la cour royale de Londres. Le comédien souhaite effectivement traîner le journal anglais The Sun en justice, et tout particulièrement son éditorialiste Dan Wooton. Au mois d'avril 2018, ce dernier avait qualifié le comédien de "monstre" et d'homme "violent envers sa femme"... ce que Johnny Depp dément fermement. Et pourtant, dans le catalogue des preuves qui vont à l'encontre du discours de l'acteur, une vidéo un peu inquiétante a été diffusée devant témoins.

La séquence, non datée, semble avoir été filmée par Amber Heard. Sur ces images, on voit Johnny Depp énervé, et passablement éméché, faire les cent pas dans la cuisine en malmenant ses placards, donnant des coups de pied un peu au hasard. Il se sert un grand verre de vin rouge, jette la bouteille au sol et s'aperçoit qu'un objectif est dirigé vers lui. "Est-ce que je t'ai fait quelque chose ce matin ? Je ne crois pas non, répète-t-il inlassablement. Je ne t'ai rien fait ce matin. Tu veux voir quelque chose de fou ? Je vais t'en donner de la folie ! Qu'est-ce que tu fais, là ?!"

Appelé à témoigner, Johnny Depp a encore une fois démenti les accusations de violences conjugales, qu'il a qualifiées de "malsaines et complètement fausses". "Je ne crois pas avoir une personnalité dominatrice ou manipulatrice. Les gens qui me connaissent bien ne me décriraient pas ainsi, a-t-il affirmé le mardi 7 juillet 2020. En revanche, je pense qu'Amber avait un besoin obsessionnel de me contrôler et de tout contrôler dans notre relation. Je crois sincèrement que la plupart des choses qu'elle raconte sont en réalité le reflet de son propre comportement."

Voilà des mois que le héros de Pirate des Caraïbes prépare sa défense, n'hésitant pas à réunir tous les témoignages possibles pour descendre son ancienne compagne. Même Vanessa Paradis, qui a partagé sa vie durant de longues années, s'étonnait qu'on puisse lui reprocher le moindre geste violent. Johnny Depp a épousé Amber Heard le 3 février 2015. Elle a préféré demander le divorce le 23 mai 2016 pour "différends irréconciliables". Et force est de constater qu'ils ne sont pas près d'enterrer la hache de guerre...