Vanessa Paradis prend la défense de son ex Johnny Depp contre Amber Heard

La situation devient de plus en plus tendue pour Amber Heard. Elle qui clame que son ex Johnny Depp l'a agressée physiquement voit peu à peu la planète se retourner contre elle. Cette fois-ci, c'est carrément Vanessa Paradis, l'ancienne compagne du comédien et la mère de ses enfants, qui vient d'apporter sa pierre à l'édifice. Le site américain The Blast s'est même procuré sa déposition officielle. "Je connais Johnny Depp depuis plus de vingt-cinq ans, peut-on lire dans le document. Nous avons été ensemble pendant quatorze ans et nous avons élevé ensemble deux enfants. Durant toutes ces années, j'ai toujours connu Johnny comme étant une personne et un père gentil, attentif, généreux et non violent."

Vanessa Paradis et Johnny Depp ont annoncé leur séparation en juin 2012. Leur amour a donné vie à Lily-Rose Depp, que l'on connait plutôt bien, et à son petit frère Jack. Malgré le temps qui passe, les différentes routes que chacun emprunte, la famille reste soudée. "Je sais qu'Amber Heard accuse publiquement Johnny depuis plus de quatre ans maintenant, poursuit la chanteuse. Cela ne ressemble en rien au Johnny que j'ai connu. D'expérience personnelle, je peux affirmer qu'il n'a jamais été violent. J'ai vu que ces déclarations scandaleuses avaient été vraiment pénibles et qu'elles ont nui à sa carrière parce que, malheureusement, les gens ont continué à croire ces fausses allégations. C'est très contrariant car il a aidé beaucoup de gens au cours de sa vie, personnelle comme professionnelle, avec gentillesse et générosité."

De l'extérieur, il est toujours difficile de déceler le vrai du faux. Toutefois, un enregistrement vocal dans lequel Amber Heard avoue avoir déjà frappé Johnny Depp a récemment fuité. Kate James, l'ancienne assistante de l'actrice, vient même de raconter des passages traumatisants de son expérience professionnelle, trois ans durant lesquels elle aurait été abusée verbalement et mentalement par Amber. Johnny Depp est-il hors d'atteinte pour autant ? Lors d'échanges téléphoniques avec son ami Paul Bethany, le comédien plaisantait, en novembre 2013, affirmant qu'il devrait "b*iser le cadavre brûlant" de son ex pour s'assurer "qu'elle soit morte". Bonne ambiance.