Amber Heard avoue avoir "frappé" Johnny Depp : "Ça aurait pu très mal tourner"

Il y a des divorces qui se déroulent plus ou moins bien que d'autres. Celui d'Amber Heard et de Johnny Depp, typiquement, est l'exemple de tout ce que les couples redoutent : batailles juridiques, accusations diverses et variées. Le DailyMail vient pourtant de se procurer des documents audio datant de l'année 2015 qui confirment que la comédienne s'en serait prise physiquement à son ex. Le média britannique n'explique pas dans quelles conditions ces conversations ont été enregistrées. "Je suis désolée mais je ne t'ai pas frappé au visage, ce n'était pas une gifle, précise-t-elle Amber Heard dans l'enregistrement. Je te frappais, mais je ne t'ai pas mis de coups de poing. Bébé, tu ne t'es pas pris de coups de poing. Je ne me souviens pas exactement de la position de ma main mais tu vas bien, je ne t'ai pas blessé. Je ne t'ai pas mis de coup de poing, je t'ai juste tapé."

J'ai peur que ça se transforme en scène de crime

Amber Heard est l'une des ambassadrices américaines des droits des femmes et dénonce les violences domestiques. Le 18 janvier 2020, lors de la Women's March de Los Angeles, la comédienne de 33 ans avait pris la parole pour soutenir la cause et raconter sa propre expérience. Difficile de prendre partie dans cette épineuse affaire de divorce. Dans les enregistrements de 2015, Johnny Depp a l'air relativement calme mais effrayé par la situation. "Je suis parti, hier soir, l'entend-on dire. Je t'ai insultée parce que je ne supportais pas l'idée qu'on en vienne aux mains, que l'on abuse physiquement l'un de l'autre. Si on avait continué comme ça, ça aurait pu très mal tourner. Et bébé, je te l'ai déjà dit une fois. J'ai peur que ça se transforme en scène de crime..." Il était donc grand temps de poursuivre l'aventure séparément.

Amber Heard n'est plus célibataire

Au rayon des bonnes nouvelles, puisqu'il en faut bien, Amber Heard a retrouvé l'amour. Depuis le début du mois de janvier, l'actrice est apparue à plusieurs reprises au bras de la réalisatrice Bianca Butti, qui travaille actuellement sur la comédie romantique Hank and Asha. Elle était d'ailleurs là, le jour de la Women's March de Los Angeles, pour soutenir sa moitié...