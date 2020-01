Amber Heard a retrouvé l'amour dans les bras d'une autre femme

L'amour brille sous les étoiles d'Hollywood. Après un divorce plus qu'houleux avec Johnny Depp, sur fond de violence conjugale, Amber Heard profite d'une vie plus douce. L'actrice de 33 ans a appris à refaire confiance et aurait trouvé chaussure à son pied, si l'on en croit les récentes photographies prises à Los Angeles. L'élue de son coeur ? La réalisatrice Bianca Butti, qui a travaillé sur des shows télévisés (Love & Hip Hop) comme sur des longs métrages (An American in Texas), en tant que productrice, ou actuellement sur la comédie romantique Hank and Asha.

Le couple a été aperçu, le 12 janvier 2020, à la sortie de l'hôtel Colony Palms, puis dans son luxueux véhicule, une Ford Mustang écarlate. Vous êtes surpris de voir Amber Heard amoureuse d'une autre femme ? C'est que vous ne connaissez pas bien son parcours, ni artistique ni sentimental. En décembre 2010, lors de la soirée des 25 ans de la GLAAD (l'Alliance gay et lesbienne contre la diffamation), elle avait annoncé être bisexuelle et en avait profité pour présenter sa compagne de l'époque, Tasya van Ree. : "C'était clairement difficile parce que personne ne l'avait fait, expliquait-elle par la suite à Ellen DeGeneres. Je l'ai fait en dépit du fait qu'on m'avait prévenue que ça mettrait un terme à ma carrière."

C'est beaucoup moins effrayant que la première fois

C'est une douce nouvelle pour Bianca Butti, qui roucoule dans les bras d'Amber Heard. Les dernières années n'ont pas non plus été faciles pour elle. Après que les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du sein en 2015 à l'âge de 34 ans, elle a dû subir une opération chirurgicale et des séances de chimiothérapie pour s'en sortir... avant qu'on ne lui trouve un second cancer en mars 2019. "C'est beaucoup moins effrayant que la première fois, écrit-elle sur GoFundMe. J'avais déjà fait beaucoup de recherches sur le cancer en général. Alors pour ce deuxième round, j'étais plus patiente, mieux informée sur mes options, mes divers traitements." Tirée d'affaire, la réalisatrice vit désormais son scénario idéal.