Johnny Depp a déclaré vouloir "brûler" et "noyer" son ex Amber Heard

Il est de notoriété publique qu'Amber Heard et Johnny Depp ne sont pas en très bons termes. Séparés depuis mai 2016, les deux acteurs ont connu des hauts, beaucoup de bas et il ne se passe pas une semaine sans un rebondissement. Leur divorce qui se joue actuellement devant les tribunaux, donne du fil à retordre aux juges qui reçoivent sans cesse de nouvelles pièces ajoutées au dossier.

Johnny Depp a traîné The Sun devant les tribunaux pour diffamation pour un article publié en 2018, dans lequel il était présenté comme violent à l'encontre de son ex-femme, sans laisser de place au doute. C'est à Londres que ce procès se tient et qui est prévu pour durer dix jours à partir du 23 mars.

Mais lors de l'audience préliminaire et la présentation des preuves, les avocats du tabloïd ont révélé des échanges de messages qui vont sans aucun doute mettre à mal la défense de l'interprète de Jack Sparrow. Dans un texto envoyé à l'acteur Paul Bettany il "plaisante" sur le fait qu'il allait devoir "noyer" et "brûler" Amber Heard. "Je vais bai*** son cadavre brûlé après pour m'assurer qu'elle est morte", peut-on lire encore dans un message envoyé en novembre 2013. The Times a révélé que 70 000 messages ont été épluchés.

Selon Amber Heard, l'alcoolisme de son mari serait au coeur des violences qu'elle a subies. Une théorie confirmée par un autre message envoyé en mars 2014 à Paul Bettany. "Je vais arrêter l'alcool comme il faut, chéri... J'ai bu toute la nuit avant de prendre l'avion pour L.A. avec Amber, dimanche dernier... c'était moche, mec. Rien mangé pendant des jours... de la poudre... une demi-bouteille de whisky, un millier de vodka-Red Bull, des pilules, 2 bouteilles de champagne dans l'avion et qu'est-ce qu'on obtient ? Un Injun [Terme péjoratif signifiant amérindien en argot, NDLR] en colère et agressif en puta** de crise, hurlant des obscénités et insultant tous ceux qui s'approchent... J'arrête."

L'avocat de Johnny Depp, David Sherborne, rappelle que les versions des deux protagonistes sont "diamétralement opposées". "Il y a un tel contraste entre la version des faits fournie par Mme Heard et celle de M. Depp, a-t-il déclaré, c'est noir et blanc. Une personne (...) ment, et pas l'autre". "Évidemment, nous disons que c'est Mme Heard (qui ment), M. Depp est 100% clair à ce propos".

Aux dernières nouvelles, Amber Heard a été accusée d'être violente envers son ex-mari.