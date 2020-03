Amber Heard : Son ancienne assistante l'accuse de "violence verbale et mentale"

Pendant trois ans, elle a été l'assistante d'Amber Heard. Une excellente ligne sur le CV, mais un souvenir qui la fait frémir, qu'elle décrit comme un cauchemar des années plus tard. De 2012 à 2015, Kate James a été très proche de la comédienne, sans doute trop. La jeune femme a laissé des plumes dans cette expérience professionnelle. "Elle était régulièrement violente, verbalement et mentalement, raconte-t-elle à The Blast. Pour la moindre chose. Elle entrait dans des rages folles et personne ne pouvait la raisonner. Et même si j'essayais de m'expliquer, je ne pense pas qu'elle m'entendait tant elle était en colère. C'est comme si elle croyait que toutes ces petites choses normales qui se passent de travers chez les autres ne pouvaient pas se produire dans sa vie à elle."

Vous n'oserez peut-être plus vous plaindre de votre patron. "Tout était toujours de ma faute, précise Kate James. Je me rappelle qu'une fois, elle a loupé une correspondance de vol aux alentours du jour de Noël 2012. Elle hurlait que j'avais abusé d'elle, pendant des heures, comme si j'avais provoqué la neige qui avait perturbé son avion." Actuellement, Amber Heard et Johnny Depp sont en pleine guerre juridique, chacun essayant de prouver que c'est l'autre qui s'est montré violent. Mais récemment, des enregistrements audio ont été dévoilés au public, ne mettant pas forcément l'héroïne d'Aquaman dans la meilleure posture.

Quand elle travaillait pour Amber Heard, Kate James a justement été témoin des prémices de cette histoire – le couple s'est marié le 3 février 2015. Elle décrit son ancienne patronne comme une personne étrange, au discours changeant, qui tentait à tout prix de ne faire qu'un avec Johnny Depp. "Au début, elle ne m'avait pas dit que c'était lui, mais elle en parlait en des termes désobligeants, se souvient-elle. Elle disait qu'elle était avec un 'vieil homme', des choses comme ça. Puis elle me l'a présenté. Ma première impression, c'est qu'il était très doux et calme, presque timide. Il était très aimable, courtois lors de notre rencontre." Il y a peu, Amber Heard avait avoué avoir "frappé" Johnny Depp tout en l'accusant d'être à l'origine de ces prises de bec. La suite au prochain épisode...