Johnny Depp : Sa relation avec la drogue entamée à 11 ans, héritée de sa mère

Ce 7 juillet 2020, s'est ouvert le procès qui oppose Johnny Depp au tabloïd anglais The Sun. L'acteur américain espère rétablir sa réputation après avoir été qualifié de "batteur de femmes" et de "monstre" dans un article publié en 2018, un an après son tumultueux divorce d'avec Amber Heard. Appelé à témoigner à la cour royale de justice de Londres, la star de Pirates des Caraïbes s'est notamment confiée sur son enfance difficile.

Pour défendre la thèse de l'article polémique, les avocats du tabloïd ont affirmé que les présumés accès de violence de Johnny Depp à l'égard de son épouse survenaient lorsqu'il était sous l'emprise de drogue et d'alcool. L'acteur de 57 ans n'a pas caché avoir consommé "toutes les drogues connues de l'homme", notamment avec son ami Marilyn Manson : "Mon expérience avec l'alcool et les stimulants a commencé à un très jeune âge. Je n'ai pas eu une vie de famille particulièrement stable ou sans danger, il y avait beaucoup de désagréments à la maison, a expliqué le père de Lily-Rose et Jack (21 et 18 ans). Je me souviens de ma mère me demandant ses pilules pour les nerfs. Vers l'âge de 11 ans j'ai réalisé que ces pilules calmaient vos nerfs, je les ai ramenées à la maison et j'en ai pris une. A commencé ce qui était le seul moyen d'atténuer la douleur."

Johnny Depp n'a effectivement pas connu une enfance particulièrement "stable" : né dans le Kentucky, il est le cadet de quatre enfants, sa mère Betty Sue Palmer était serveuse et son père John Christopher Depp était un ingénieur civil. La famille a déménagé à de nombreuses reprises avant de finalement poser ses valises en Floride. L'acteur a vu ses parents divorcer lorsqu'il avait 15 ans, peu de temps avant qu'il ne quitte le lycée et se lance en tant que musicien.

"Je suis bien conscient qu'il y a eu beaucoup de douleur dans la façon dont j'ai été élevé, a-t-il ajouté mardi au tribunal. Quand vous essayez de comprendre de quoi il s'agit, quand le succès, la notoriété et toutes ces choses viennent à vous et vous ne comprenez pas vraiment pourquoi vous les avez, que vous ne vous en sentez pas vraiment digne, c'est très perturbant."

Trois semaines sous tension

Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard n'ont pas fini de s'opposer par avocats interposés puisque le procès devrait durer près de trois semaines. Arrivé seul avec son avocat mardi, l'acteur pourrait voir son ancienne compagne Vanessa Paradis être appelée à témoigner. Amber Heard a quant à elle fait une arrivée remarquée à la cour de justice, main dans la main avec sa soeur Whitney et son avocate, suivie de sa petite amie Bianca Butti.