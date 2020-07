Lily-Rose Depp : Son initiation à la drogue avec Johnny Depp à 13 ans

Au premier jour de son procès contre le tabloïd anglais The Sun, Johnny Depp a été contraint de laver son linge sale en public. Le 7 juillet 2020, devant la cour de justice royale de Londres, la star américaine s'est confiée sur plusieurs aspects de sa vie personnelle prétendument liés à cette affaire. Pour rappel, l'acteur de 57 ans a attaqué le journal après la publication d'un article en 2018 le qualifiant de "batteur de femme", peu de temps après son tumultueux divorce d'avec Amber Heard.

Pour défendre la thèse de l'article polémique, les avocats du Sun ont interrogé Johnny Depp sur ses addictions, avançant que les accès de violence du comédien surviennent lorsqu'il est sous l'emprise de drogue et d'alcool. Tout en racontant avoir pris ses premiers calmants à seulement 11 ans, l'ex de Vanessa Paradis a expliqué avoir donné de la marijuana à leur fille Lily-Rose lorsqu'elle n'avait que 13 ans. Selon la star de Pirates des Caraïbes, il s'agissait d'un acte de "parent responsable" pour qu'elle se sente "en sécurité" avec la drogue, et ce, dès le début de son adolescence.

Johnny Depp a également confié avoir sombré dans l'alcool au moment de sa séparation avec Vanessa Paradis en 2012, après quatorze ans de vie commune et deux enfants, Lily-Rose et Jack (21 et 18 ans). "C'était une période douloureuse. Rompre avec la personne qui partage votre vie depuis quatorze ans et avec qui vous avez deux enfants. Donc, c'était une période très douloureuse et j'ai plus que probablement essayé de m'engourdir le plus possible." Et l'acteur des Animaux fantastiques d'ajouter que sa famille "était sur le point de s'effondrer" et que son ex-compagne était "très, très triste" : "Je n'ai pas aimé la rendre triste et je n'ai pas aimé rendre mes enfants tristes."

Finalement, c'est grâce au soutien de son ami Elton John que Johnny Depp a surmonté son addiction à l'alcool et laissé derrière lui cet alter ego qu'il surnommait "le monstre". En mars 2012, un mail échangé entre les deux stars fait mention de 100 jours d'abstinence. Au même moment, il commençait à fréquenter Amber Heard, rencontrée trois ans plus tôt sur le tournage du film Rhum express. Se sont ensuivis un mariage, tout aussi express, puis un divorce chaotique en 2016.