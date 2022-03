Johnny Depp : Son envie de "brûler" et "noyer" Amber Heard refait surface

L'histoire ressort de derrière les fagots. En 2013, Johnny Depp et Paul Bettany s'étaient échangés de troublants messages privés dans lesquels le Pirate des Caraïbes évoquait son envie de "brûler vive" son ex compagne Amber Heard. Cette conversation avait refait surface en février 2020... et vient d'être commentée, à nouveau, par l'un des principaux intéressés.

Je ne connaissais pas Johnny quand il était marié avec Amber

Interrogé à ce propos par The Times, Paul Bettany a souhaité ajouter quelques éléments de contextes à cette affaire. "C'était un moment surréaliste et embarrassant, explique-t-il. Je ne connaissais pas Johnny quand il était marié avec Amber. Je l'ai connu avant. Mais on ne s'est pas parlé pendant des années. Alors pendant leur mariage, c'est comme si je ne les connaissais pas, ni l'un ni l'autre. Je n'étais pas dans les parages pour avoir ce genre de conversation."

Johnny Depp et Amber Heard se sont mariés en 2015 et se sont séparés en 2016. C'est cette même année que les accusations de violences conjugales réciproques ont jailli de toutes parts. En termes de timing, les messages de 2013 ne correspondent pas à cette bataille juridique. "Je sais comment ça fonctionne, poursuit Paul Bettany. Tout ce qu'on dit peut se transformer en incendie. Mais il n'y a aucun feu. La seule manière de gérer ça de manière élégante c'est de dire que personne ne serait à l'aise avec le fait qu'une équipe d'avocats fouille les messages privés de son smartphone."

Je baiserai son cadavre

Le contenu de la conversation était tout de même relativement perturbant. Johnny Depp et Paul Bettany auraient évoqué le fait de brûler Amber Heard, ou encore de la noyer comme à l'époque de la chasse aux sorcières, pour vérifier si elle était bel et bien une créature maléfique. "On la noie puis on la brûle. Je baiserai son cadavre brûlé, après tout ça, pour être bien sûr qu'elle est morte", aurait conclu le papa de Lily-Rose Depp...