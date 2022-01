Johnny Depp : Grand retour malgré les accusations d'Amber Heard... il va jouer un roi de France !

Ne reste que quelques mois à Johnny Depp pour améliorer son français. En couple pendant des années avec Vanessa Paradis, papa de Lily-Rose Depp qui maîtrise parfaitement la langue de Molière, l'acteur a déjà tourné en France à plusieurs reprises. On l'a vu du côté de Lansquenet dans le film Le Chocolat, avec Juliette Binoche, mais aussi dans Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants d'Yvan Attal et dans La Neuvième porte de Roman Polanski, tourné en partie à Paris. Il dispose également d'une résidence sur la Côte-d'Azur qui lui permet, sans doute, d'en apprendre un peu plus sur notre dialecte... l'accent chantant en prime.