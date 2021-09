Vanessa Paradis a tout fait pour taper dans l'oeil de Johnny Depp, un stratagème imparable

Aujourd'hui en couple et heureuse avec l'écrivain Samuel Benchetrit, Vanessa Paradis a connu plusieurs hommes célèbres dans sa vie. À ses débuts il y a eu Florent Pagny, puis Benjamin Biolay en 2014, mais sa plus célèbre et longue relation, c'est bien entendu avec Johnny Depp qu'elle l'a vécu. De 1998 à 2012, les deux stars vivent une belle relation et ont deux enfants : Lily-Rose Melody (née en 1998) et Jack John Christopher III (né en 2002). Leur première rencontre a lieu en 1994, mais Vanessa Paradis est en couple avec Lenny Kravitz. Une première marquante pour la chanteuse qui tombe littéralement sous le charme du bel américain.

Dans son livre biographique Vanessa Paradis, divine artiste, l'écrivain Christian Eudeline raconte leurs débuts et l'obsession de celle qui était à Cannes récemment pour Johnny Depp. "L'ex-acteur de la série 21 Jump Street était devenu un fantasme pour la jeune Française. Sa copine Clotilde Courau ne cessait d'ailleurs de la titiller sur le sujet, en privé ou en public", raconte-t-il, dans des pages dévoilées par Femme Actuelle. Après cette première rencontre à Los Angeles au Viper Room, le club de l'acteur de 58 ans, il va se passer trois longues années avant leur deuxième interaction. Toujours obsédée par l'acteur, la mère de Lily-Rose se fait inviter à une fête organisée à l'hôtel Costes où l'acteur doit se rendre.

Vanessa sait qu'elle peut faire sensation, avec sa nouvelle coupe de cheveux, et surtout sa robe ouverte dans le dos

Vanessa Paradis sait alors qu'elle ne doit pas laisser passer sa chance et elle décide de mettre tous ses atouts de son côté. "Bien décidée à rencontrer l'acteur avant qu'il ne s'envole pour Los Angeles. Vanessa sait qu'elle peut faire sensation, avec sa nouvelle coupe de cheveux, et surtout sa robe ouverte dans le dos", écrit Christian Eudeline. L'actrice de 48 ans a vu juste puisque Johnny Depp tombe sous son charme comme il l'a raconté à Paris Match quelques années plus tard : "J'ai vu son dos à vingt mètres de moi. J'étais hypnotisé par ce dos. Quand ce dos s'est retourné, j'ai vu son visage. Elle est venue directement sur moi, elle m'a dit bonsoir et j'ai su que c'était la femme de ma vie".