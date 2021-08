Vanessa Paradis soucieuse de voir Lily-Rose se lancer au cinéma : "C'était étrange au début"

Mini jupe en cuir clouté, body en dentelle, la jambe dénudée, les yeux charbonneux... Vanessa Paradis fait la couverture du nouveau magazine Madame Figaro du 20 août 2021. Tout en posant devant l'objectif de Jean-Baptiste Mondino, pour une magnifique série photo en noir et blanc, l'interprète et comédienne a accordé une interview à l'occasion de son prochain projet ambitieux.

A 48 ans, la star s'apprête à faire ses débuts sur les planches dans la pièce Maman, écrite pour elle, par son mari Samuel Benchetrit (à partir du 14 septembre au Théâtre Edouard VII à Paris). "J'ai le trac, bien sûr, mais l'envie est plus forte que la peur", confie-t-elle à nos confrères. Interrogée sur ce que lui évoque le titre de la pièce, Maman, Vanessa Paradis répond alors : "Amour. Réconfort. Ma maman, être maman : la base. Etre maman, c'est ce que je préfère au monde. Etre avec eux, être avec mes enfants. Ils sont exceptionnels." La Française est la mère de Lily-Rose et Jack (22 et 19 ans), nés de sa relation passée avec Johnny Depp.

Comme sa mère avant elle, Lily-Rose Depp a fait ses débuts de mannequin et d'actrice dès l'adolescence. Heureusement, elle peut compter sur les bons conseils de maman. "C'était peut-être étrange au début parce que, comme moi, elle a commencé jeune, Vanessa Paradis explique-t-elle. D'abord, on se demande dans quelle direction cela va aller. Mais très j'ai été rassurée : elle est talentueuse, solide, solaire, et elle travaille beaucoup. Le secret, c'est le travail (...). Mes parents m'ont élevée de cette façon."

Dès 2016, la jolie Lily-Rose s'est illustrée au côté de Natalie Portman dans Planetarium. Elle a ensuite décroché un rôle dans La Danseuse (qui lui a valu sa première participation au Festival de Cannes), puis dans L'Homme fidèle (de Louis Garrel) et dans la superproduction Netflix Le Roi, dans lequel elle a donné la réplique à son ex-petit ami Timothée Chalamet. Les spectateurs ont pu la retrouver cet été dans le thriller Crisis, sorti VOD, en attendant son éventuelle participation au Festival du Film de Toronto en septembre prochain, pour présenter la comédie britannique Silent Night.