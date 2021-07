Samuel Benchetrit amoureux de Vanessa Paradis : "Elle m'émeut, elle me touche"

Annoncé pour la première fois en 2018, le nouveau projet de Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit va enfin voir le jour ! Mari et femme ont oeuvré ensemble sur le film Cette musique ne joue pour personne, Samuel en qualité de réalisateur et scénariste, et Vanessa en tant qu'actrice. Ils ont profité de la projection du film au 74e Festival de Cannes pour raconter les dessous de cette collaboration...

Cette musique ne joue pour personne sortira en salles le 29 septembre prochain. Vanessa Paradis en partage l'affiche avec Valeria Bruni-Tedeschi, JoeyStarr ou encore son beau-fils de 23 ans, Jules (fils de Samuel Benchetrit et de Marie Trintignant). Interviewé par le magazine Gala, Samuel Benchetrit a confié s'être comporté différemment avec son épouse et son fils sur le plateau de tournage : "Je n'ai pas traité Jules et Vanessa sur un pied d'égalité par rapport aux autres, car ce sont eux que je préfère, et tout le monde le sait (rires). En ce moment, on répète la pièce, Maman, que Vanessa jouera à la rentrée. C'est exceptionnel de la voir sur scène, ça me rend heureux. Ça m'émeut, ça me touche."

Je suis la première étonnée de l'audace qu'il a eu à me confier un rôle pareil

Dans Cette musique ne joue pour personne, Vanessa Paradis interprète Suzanne, une coiffeuse bègue déterminée à jouer le personnage de Simone de Beauvoir dans une pièce de théâtre amateur. Ce rôle a révélé l'humour de l'actrice et chanteuse, un trait de caractère peu connu. "Il étonnera le public, mais pas moi : lorsqu'on partage l'intimité des gens, on perçoit leur humour. C'est quelqu'un de vif et de joyeux. Vanessa est drôle dans la vie, parfois sans le vouloir. Mais surtout, devant la caméra, elle domine le rythme que réclame la comédie, explique Samuel Benchetrit. Spontanément, on ne pense pas forcément à elle, mais dès la première prise, elle avait tout pigé, j'ai eu très peu de choses à lui dire. Elle a beaucoup travaillé parce qu'elle avait le trac. C'est une très grande artiste."

Vanessa Paradis ajoute : "Je suis la première étonnée de l'audace qu'il a eu de me confier un rôle pareil, sans se dire que je risquais de lui foutre en l'air son film ! (rires) Forte de sa confiance et de son jugement, je joue Suzanne. Et elle est corsée ma Suzanne, il ne fallait pas qu'elle devienne une caricature, c'était périlleux de la faire naître, mais on l'a façonnée ensemble. Jusqu'au moment où enfin un peu rassurés, on a commencé à éprouver du plaisir." Le couple s'était déjà associé pour le film Chien, sorti en mars 2018, puis pour l'album Les Sources de Vanessa, parti la même année.

