Cannes 2021 : Samuel Benchetrit touchant avec son fils Jules, qu'il a eu avec Marie Trintignant

People ou pas, lorsqu'un père est fier de ses enfants, il le fait clairement savoir. À l'instar de M. Pokora qui a récemment partagé sa fierté au concernant les performances de son fils Isiah, cette fois, c'est au tour du réalisateur Samuel Benchetrit de montrer toute la fierté et le respect qu'il a pour son fils, Jules Benchetrit.

Présent durant le Festival de Cannes, samedi 10 juillet 2021, le réalisateur a pris la pose devant les photographes aux côtés de l'enfant qu'il a eu avec l'actrice Marie Trintignant, décédée en 2003 après avoir été frappée par Bertrand Cantat. Et il faut avouer que devant les objectifs, le mari de Vanessa Paradis n'a pas manqué d'être particulièrement touchant.

En effet, venus sur la Croisette afin de présenter en exclusivité le long-métrage intitulé Cette musique ne joue pour personne, (réalisé par Samuel Benchetrit. En salles le 29 septembre prochain, ndlr), père et fils étaient résolument très complices au photocall. Fan incontestable des talents de son fils Jules Benchetrit, le réalisateur n'a pas manqué de lui adresser une attention toute particulière : un tendre baiser dans le cou. Un geste touchant qui n'a pas manqué de faire son petit effet car sur les photographies, on peut sentir une belle relation de confiance entre les deux.

Un film fait en famille

Il faut dire que Samuel Benchetrit a de quoi être fier puisque le jeune homme de 23 ans fait également partie du casting. Tout comme la mère de Lily-Rose Depp, avec qui il est marié depuis 2018, qui avait confié avoir peur de décevoir son époux. "J'ai confiance dans les gens que j'admire, mais ça peut mettre de la pression", avait-elle expliqué durant son passage dans Boormerang, l'émission d'Augustin Trapenard sur France Inter, le 23 juin dernier. Et de poursuivre, sur le talent de son compagnon : "Les mots de Samuel Benchetrit mêlent le réel, l'absurde, et la poésie. C'est toujours drôle et extrêmement tendre à la fois."

Bien que leurs apparitions publiques se fassent rares ces derniers temps, Samuel Benchetrit et Vanessa Paradis n'ont, cette fois, pas hésité à faire honneur !