Cannes 2021 : Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit complices, JoeyStarr en grande forme

Les apparitions de Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit se font extrêmement rares mais c'est pour présenter un projet commun que l'actrice et le réalisateur, tous deux âgés de 48 ans, ont fait une exception au Festival de Cannes ce samedi 10 juillet 2021.

Mariés depuis 2018, Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit ont travaillé ensemble sur le film Cette musique ne joue pour personne, présenté ce jour lors d'un photocall, sous le label Cannes Première. La veille, la bande-annonce de cette comédie dramatique - qui sera dans nos salles obscures le 29 septembre prochain - a été dévoilée.

Pour cette réalisation mêlant art et violence, Samuel Benchetrit ne s'est pas seulement entouré de sa femme mais également de son fils Jules (23 ans), né de son histoire d'amour avec Marie Trintignant, décédée en 2003 après avoir été frappée par son compagnon de l'époque, Bertrand Cantat. Père et fils ont partagé une touchante complicité lors du photocall à Cannes. La complicité, plus timide, de Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit était également au rendez-vous.

L'actrice et chanteuse avait opté pour une robe florale décolletée associée à une paire de sandales à hauts talons rouge. Beauté naturelle, Vanessa Paradis était visiblement très heureuse de retrouver Valeria Bruni-Tedeschi, qui avait monté les marches de Cannes la veille avec le film La Fracture. Les deux actrices ont laisse leur belle proximité s'exprimer devant les photographes.

JoeyStarr est également au casting de Cette musique ne joue pour personne. L'acteur et chanteur de 53 ans - qui tourne actuellement la suite du Remplaçant, fiction originale qui avait cartonné sur TF1 à sa première diffusion - est apparu en très grande forme, prenant de nombreux selfies durant le photocall. Le casting du nouveau film de Samuel Benchetrit est également complété par François Damiens, Ramzy Bédia, Gustave Kerven, Bouli Lanners (Hippocrate)...

Vanessa Paradis sous pression

Lors d'une interview accordée à Marie-Claire en juillet 2020, Vanessa Paradis s'était confiée sur sa collaboration avec son mari pour Cette musique ne joue pour personne. "Pour le moment, cela me donne encore plus le trac ! Et ça met la pression, avait confié la star. J'ai le sentiment de devoir assurer davantage. Être la personne qui le déçoit ou qui met son film en l'air... ce serait terrible !"

"Ça peut mettre plus de pression, avait-elle ensuite confié en juin dernier dans l'émission Boomerang animée par Augustin Trapenard sur France Inter. Les deux époux ont également travaillé ensemble pour la pièce Maman à découvrir à la rentrée prochaine. On se connaît tellement bien qu'on sait quelles sont les phrases à dire pour arriver plus vite droit au but. Quand on aime les gens, et que les gens vous aiment, on donne encore plus le meilleur de soi. On se dépasse, on est plus généreux, on est plus en confiance aussi. On est plus libre et on a moins peur d'être ridicule. Après, pour moi, j'ai encore plus peur de décevoir, de ne pas bien faire. Et lui, il faudrait lui demander !", avait ajouté l'ex de Johnny Depp.

La pression, Vanessa Paradis l'a peut-être une nouvelle fois ressenti en présentant le film à Cannes avec son mari...