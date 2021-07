Cannes 2021 : Marina Foïs, en look rock, et Pio Marmai déchaînés sur le tapis rouge

Chamaill, infirmière originaire d'Ambert, est l'une d'entre elles. La jeune femme avait été interviewée sur France Bleu peu après avoir appris que le film La Fracture avait été sélectionné au casting du Festival de Cannes. Émue, elle confiait : "La salle est immense apparemment et on va être face à de vrais professionnels du cinéma qui vont voir le film. Spike Lee [ndlr : le président du jury] va voir le film ! (...) Certes on va monter avec de jolies robes et faire la montée des marches, mais il y a aussi le côté où on représente les soignants. On espère qu'on va nous donner la parole pour pouvoir parler de notre quotidien."

La Fracture est le troisième film français en compétition lors de cette 74ème édition du Festival de Cannes dont le jury est composé de Mati Diop et Jessica Hausner, Kleber Mendonça Filho,Tahar Rahim et Song Kang-Ho, Maggie Gyllenhaal, Mélanie Laurent etMylène Farmer et dont le président du jury n'est autre que l'incontournable Spike Lee.