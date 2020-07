Vanessa Paradis parfois sous pression face à Samuel Benchetrit, elle explique

Dans une nouvelle interview 100% cinéma accordée au magazine Marie Claire du 30 juillet 2020, Vanessa Paradis s'est brièvement confiée sur son expérience de tournage avec son mari, le réalisateur, auteur et comédien Samuel Benchetrit. En 2017, le couple s'était retrouvé sur le tournage du film Chien, puis l'année suivante sur celui de la comédie Cette musique ne joue pour personne.

Jouer devant la caméra de celui qui partage sa vie depuis maintenant quatre ans est un défi stressant pour l'actrice et chanteuse, pourtant forte d'une carrière de plus de trente ans sur le grand écran : "Pour le moment, cela me donne encore plus le trac ! Et ça met la pression, a confié la star de 47 ans. J'ai le sentiment de devoir assurer davantage. Être la personne qui le déçoit ou qui met son film en l'air... ce serait terrible !" La collaboration des deux amants s'étend bien au-delà des plateaux de tournage puisque Samuel Benchetrit a écrit et composé plusieurs titres du septième album de Vanessa Paradis, Les Sources, dont la chanson Ces mots simples.

Celle qui sera la présidente du prochain festival de cinéma américain de Deauville, du 4 au 13 septembre 2020, n'envisage aucunement de passer à son tour derrière la caméra : "Je suis principalement chanteuse. Et la musique est, comme pour un réalisateur, une aventure qui prend beaucoup de temps. Je ne vais vers le cinéma que pour y vivre des choses un peu exceptionnelles, a expliqué la maman de Lily-Rose et Jack (21 et 18 ans). J'ai beaucoup plus envie d'écrire mes propres chansons et j'ai déjà un mal fou à le faire..."