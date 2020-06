Vanessa Paradis : Nommée présidente du Festival de Deauville

Le coronavirus a obligé l'organisation du Festival de Cannes à repenser sa 73e édition. Celui de Deauville ne connaîtra visiblement pas le même destin. Il vient de dévoiler l'identité de sa présidente : le rôle a été attribué à Vanessa Paradis, qui succède à Catherine Deneuve.

Vanessa Paradis présidera le jury du 46e Festival du cinéma américain de Deauville, qui se tiendra du 4 au 13 septembre 2020.

"C'est avant tout une artiste atypique et audacieuse que nous avons voulu honorer", écrit Bruno Barde, directeur du festival, au sujet de l'actrice et chanteuse de 47 ans. Il rappelle également les multiples facettes artistiques de la nouvelle présidente, ainsi que "son parcours de femme responsable et engagée", dont le "talent" et la "notoriété séduisent tous les publics y compris au-delà de nos frontières".

L'organisation du Festival de Deauville révélera prochainement le nom des jurés qui épauleront Vanessa Paradis dans sa tâche.