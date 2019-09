Kristen Stewart en short et Catherine Deneuve en beauté pour clôturer Deauville

Le Festival de Deauville, c'est déjà fini. Samedi 14 septembre 2019, les plus grands noms du cinéma étaient réunis pour participer à la cérémonie de clôture. La présidente du jury, Catherine Deneuve, était très en beauté dans une robe noire brodée de dorures. Un superbe tapis rouge marqué également par la venue de Kristen Stewart.

L'actrice américaine de 29 ans était une nouvelle fois mise à l'honneur, puisqu'elle a posé pour les photographes accompagnée du réalisateur Olivier Assayas. Ce dernier lui a rendu hommage la veille (vendredi 13 septembre) lorsqu'il lui a remis le prix Deauville Talent Award, décerné pour l'ensemble de sa carrière. Samedi, c'est encore en short qu'elle a fait son apparition sur le tapis rouge. Grandes chaussettes blanches et Doc Martens, c'est avec un look à son image qu'elle s'est dévoilée.

Catherine Deneuve et son jury ont donc choisi de récompenser le film Bull du Grand Prix du 45e festival américain de Deauville. Pour son premier long métrage, la réalisatrice Annie Silverstein dresse ici le portrait d'une Amérique à l'abandon. Notons également la récompense des Misérables, du réalisateur de talent Ladj Ly, qui fait jouer des acteurs stars des clips de PNL, Macha Django et Lucas Omiri.

Découvrez ici le palmarès complet de Deauville 2019 :

Grand Prix : Bull d'Annie Silverstein

Prix du Jury ex-aequo : The Climb de Michael Angelo Covino et The Lighthouse de Robert Eggers (en salle le 18 décembre)

Prix spécial du 45ème festival : Swallow de Carlo Mirabella-Davis

Prix de la critique : Bull d'Annie Silverstein

Prix du public : The Peanut Butter Falcon de Tyler Nilson et Michael Schwartz

Prix de la révélation : Bull d'Annie Silverstein

Prix d'Ornano-Valenti : Les Misérables de Ladj Ly (prix visant l'exportation américaine d'un film français)